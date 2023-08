Massa anunció medidas para monotributistas: créditos y beneficios, según cada caso

Los monotributistas de categoría A, B, C y D no pagarán el componente tributario durante seis meses, anunció el ministro de Economía.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, anunció medidas para monotributistas, en el marco del paquete difundido durante el domingo. "Si sos categoría A, B, C y D no pagás por 6 meses el componente tributario", indicó el ex presidente de la Cámara de Diputados.

"Muchas veces los monotributistas quedan afuera de estas medidas", comenzó el video del ministro de Economía, difundido a través de sus redes sociales. Más temprano, había anunciado refuerzos de $37.000 para jubilados durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Sobre la medida para monotributistas, el ex presidente de la Cámara de Diputados expresó: "Tomamos la decisión de que los monotributistas A, B, C y D no paguen por seis meses el componente tributario. Que, además, todos los monotributistas tengan acceso a un programa de crédito con garantía del Estado 100% por hasta cuatro millones de pesos para sus actividades económicas".

"En paralelo, ponemos en marcha el monotributo productivo para que muchos de aquellos que a lo mejor hoy tienen en su economía en negro la posibilidad de blanquearse tengan la oportunidad de acceder a estos beneficios", concluyó el ministro de Economía.

Los otros anuncios del domingo

Antes, Massa había avisado que durante el domingo iba a comunicar distintos anuncios, y el refuerzo para jubilados fue el primero de este paquete. "Argentina tiene un préstamo con el Fondo (Monetario Internacional) desde el 2018 que obligó en los últimos días a una devaluación de nuestra moneda", comenzó su explicación Massa.

El candidato de Unión por la Patria no solo puso el foco en la deuda con el FMI, sino que mencionó la sequía, a la que calificó como "la peor de nuestra historia, que lastimó nuestras reservas y nuestras cuentas. "Además golpeó la economía de muchas familias. Hoy te vamos a contar a pymes, a jubilados, a trabajadores, a monotributistas y a los sectores de la economía social y los grupos que dependen de programas de apoyo del Estado cómo vamos a ir compensando el daño que generó esta situación", indicó.

"El objetivo central es que cada uno de los sectores de la economía, tenga de alguna manera, el apoyo del Estado. Y, por otro lado, que cada uno de los organismos públicos y ministerios, a lo largo de esta semana, te cuente en detalle cómo te van a alcanzar estos programas de beneficios, de créditos o de quita de impuestos", concluyó el ministro.