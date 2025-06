Cuánto gana un trabajador de call center en junio 2025: el salario que cobra

Salarios de call center en junio y julio

Los trabajadores de call centers en Argentina percibirán en junio un nuevo incremento salarial como parte del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto, bajo el marco del Convenio Colectivo 781/20.

Este aumento forma parte del esquema acordado en tres tramos —abril, mayo y junio— y tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de los empleados frente al contexto inflacionario.

Aumento salarial para call center en junio 2025: ¿cuánto se cobra?

Durante este mes, los empleados del sector recibirán:

Un incremento del 1,7% sobre los sueldos de abril.

Y una suma no remunerativa de $40.000.

Este es el último tramo del acuerdo escalonado. A partir de julio, todas las sumas no remunerativas se integrarán al salario básico, consolidando el haber mensual.

Los sueldos brutos mensuales para las principales categorías del convenio se ubican en los siguientes valores:

Mantenimiento : $1.049.019

Administrativo : $1.051.188

Operación A (20 hs semanales) : $437.995

Operación B (20 hs semanales): $445.212

Estas cifras pueden verse modificadas por adicionales establecidos por el convenio colectivo o por condiciones particulares de cada empresa.

Call Center: el salario en junio

¿Cuánto gana por día un trabajador de call center?

El ingreso diario estimado se obtiene dividiendo el salario mensual por 30 días. Así, los valores promedio por jornada quedan de la siguiente manera:

Operación A : $14.599 por día.

Operación B : $14.840 por día.

Administrativo : $35.039 por día.

Mantenimiento: $34.967 por día.

Las categorías operativas A y B corresponden a trabajos de media jornada, con un total mensual estimado de 80 horas. Según ese cálculo:

Operación A : $5.475 por hora.

Operación B: $5.565 por hora.

Estos valores son de referencia y pueden variar según el régimen interno del empleador o bonificaciones adicionales. En julio 2025, las sumas fijas no remunerativas se incorporarán formalmente al salario básico, lo que permitirá consolidar los ingresos mensuales. Aunque no se prevén aumentos adicionales por el momento, desde FAECYS no descartan la posibilidad de una nueva revisión salarial en caso de que la inflación vuelva a acelerarse.

Cómo trabajar de call center en Argentina

Requisitos básicos y habilidades necesarias

Educación : Secundario completo, muchas empresas exigen esto como mínimo.

Habilidades sociales y blandas : buena dicción, paciencia, empatía, tolerancia al estrés y capacidad para manejar situaciones difíciles.

Experiencia previa : valorada pero no excluyente; muchas ofertas aceptan perfiles sin experiencia, especialmente si se muestra actitud para ventas o atención al cliente.

Herramientas digitales: uso diario de computadoras, sistemas de gestión y comunicación vía mail o chat.

Cuánto cobran los call center

Dónde buscar empleo

Plataformas con vacantes vigentes en Buenos Aires y otras provincias: