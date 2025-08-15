Cuánto gana un obrero metalúrgico en agosto 2025: el salario que cobra

Crisis en el sector metalúrgico, aumentos del 1%

Los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reciben en agosto un nuevo ajuste salarial, fruto del último acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias del sector y ya homologado por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Este mes se aplica un incremento del 1%, que lleva el aumento acumulado desde abril a 7,6% sobre los haberes remunerativos.

Cuánto cobra un obrero metalúrgico

Cuánto cobra un obrero metalúrgico en agosto, según categoría

Personal jornalizado

Ingresante: $3668,50 por hora

Operario Calificado: $3973,90

Medio Oficial: $4282,90

Operario Especializado: $4581,72

Operario Especializado Múltiple: $4843,81

Oficial: $5067,65

Oficial Múltiple: $5458,65

Oficial Superior: $5458,65

Oficial Múltiple Superior: $5841,20

Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR): $909.114,00

Personal mensualizado

Grupo A – Personal Administrativo

Adm. 1ª: $708.637,99

Adm. 2ª: $786.453,88

Adm. 3ª: $908.077,49

Adm. 4ª: $991.761,84

Grupo B – Personal Técnico

Técnico 1ª: $708.637,99

Técnico 2ª: $786.575,35

Técnico 3ª: $840.721,26

Técnico 4ª: $953.682,11

Técnico 5ª: $991.800,54

Técnico 6ª: $1.085.914,50

Grupo C – Personal Auxiliar

Auxiliar 1ª: $681.695,75

Auxiliar 2ª: $741.892,00

Auxiliar 3ª: $844.281,29

Adicionales

Art. 53 (Título Técnico): $19.420,77

Art. 54 (Título Secundario): $19.420,77

Art. 55 (Idiomas): $10.979,08

Art. 57 (Subsidio por padres incapacitados): $48.551,55

Art. 58 (Fallecimiento Familiar): $121.378,21

Art. 59 (Servicio Militar): $53.337,20

Art. 60 (Por Cobranza): $4260,92

Art. 61 a) (Por Ensobrado): $1183,65

Art. 61 b) (Ensobrado y pago mensual): $2341,94

Art. 62 (Tareas de otro grupo o superior): $7332,05

Art. 63 (Llamada fuera de horario): $2847,54

Art. 64 (Falta de vacante, por hora): $58,53

Art. 91 a) (Viajante interior país): $32.011,71

Art. 91 b) (Viajante urbano y suburbano mensual): $106.723,61

3ª Categoría Choferes: $5067,65 por hora

El entendimiento fue firmado por la UOM y las entidades que representan a las empresas: Adimra, Fedehogar, Camima, Caiama y Afac. La nueva escala completa puede consultarse en el sitio oficial de la UOM.

Respecto al Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), el valor de $ 909.114 representó el ingreso bruto mínimo que debía alcanzar un trabajador metalúrgico a jornada completa. Este monto incluyó el salario básico y los adicionales, pero no las sumas fijas no remunerativas, y funcionó como piso para evitar que los haberes quedaran por debajo del umbral establecido en el convenio.

Cuánto cobra un metalúrgico con aumento

La escala salarial también contempló adicionales por presentismo, antigüedad y tareas específicas, calculados sobre la base acordada y aplicados según la normativa vigente. El acuerdo entre la UOM y las cámaras empresarias se negoció durante las paritarias del primer semestre. La Secretaría de Trabajo lo homologó, habilitando su aplicación en las empresas del sector, aunque algunos puntos quedaron pendientes de revisión oficial, según el acta firmada.

Las ramas alcanzadas incluyeron la producción metalmecánica, autopartista, electrodomésticos, artículos para el hogar, aluminio y afines. La mayoría de las compañías adoptó el esquema acordado, mientras que el gremio se mantuvo en estado de alerta para garantizar su cumplimiento.

Además del ingreso mínimo y los aumentos mensuales, el acuerdo contempló un seguimiento del impacto inflacionario y la reapertura de la negociación en septiembre, con el objetivo de asegurar que los salarios acompañaran la evolución de precios y la situación económica.