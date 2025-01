Cuánto cobra un empleado de turismo en enero 2025

Cuánto cobran los empleados de turismo con aumento

Los empleados del sector turístico recibirán un nuevo aumento salarial en enero, como parte de lo acordado en el último convenio paritario. Este incremento es del 5%, distribuido en dos partes: 2,5% para diciembre y 2,5% para enero.

El acuerdo fue alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el objetivo de actualizar los salarios de los trabajadores del rubro turístico. La negociación, que se publicó en el sitio web del sindicato, establece que el aumento se aplicará como una asignación no remunerativa (según el artículo 6 de la ley 24.241), lo que implica que no se acumula para futuros aumentos.

Cuánto cobran los empleados de turismo

Cuánto cobran los empleados de turismo

El aumento será desglosado de la siguiente manera: un 2,5% para diciembre de 2024 y otro 2,5% para enero de 2025. Según el acta del acuerdo, que fue firmada el 16 de diciembre, se especifica que el incremento debe figurar de manera separada en el recibo de sueldo de los trabajadores.

El acuerdo también establece cómo se integrará el aumento no remunerativo al salario del trabajador y sus cálculos adicionales. En el futuro, este incremento será considerado para los siguientes conceptos:

Presentismo (artículo 12, inciso B, CCT 547/08)

(artículo 12, inciso B, CCT 547/08) Antigüedad (artículo 12, inciso A, CCT 547/08)

(artículo 12, inciso A, CCT 547/08) Título (artículo 12, inciso C, CCT 547/08)

Estos importes no remunerativos deberán ser incluidos en el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) y también en los pagos de indemnización por despido injustificado. Además, se utilizarán para calcular los pagos correspondientes por trabajo en días feriados o domingos. En los recibos de sueldo, el aumento será desglosado bajo las denominaciones "Acuerdo diciembre 2024 No Remunerativo Presentismo", "Acuerdo diciembre 2024 No Remunerativo Antigüedad" y "Acuerdo diciembre 2024 No Remunerativo Título", según corresponda.

Los salarios de los empleados del sector turismo para enero de 2025, según su categoría, son los siguientes:

Administrativos

Supervisor: $966.242

Administrativo 1: $955.689

Administrativo 2: $948.489

Recepcionista: $936.976

Cadete: $934.097

Maestranza: $928.816

Vendedores

Supervisor: $966.242

Vendedor 1: $955.689

Vendedor 2: $950.890

Promotor: $936.494

Operativo

Supervisor: $966.242

Auxiliar 1: $950.890

Auxiliar 2: $942.253

Conductor-guía: $955.689

Encargado de vehículo: $941.293

Informática

Analista desarrollador principiante: $962.658

Analista desarrollador junior: $984.351

Analista desarrollador semi senior: $1.027.737

Analista desarrollador senior: $1.071.124

Analista soporte técnico e Infraestructura principiante: $962.658

Analista soporte técnico e Infraestructura junior: $984.351

Analista soporte técnico e Infraestructura semi senior: $1.027.737

Analista soporte técnico e Infraestructura senior: $1.071.124

Analista de productos tecnológicos principiante: $962.658

Analista de productos tecnológicos junior: $984.351

Analista de productos tecnológicos semi senior: $1.027.737

Analista de productos tecnológicos senior: $1.071.124

Personal de Marketing on line principiante: $962.658

Personal de Marketing on line junior: $984.351

Personal de Marketing on line semi senior: $1.027.737

Personal de Marketing on line senior: $1.071.124

Supervisor: $1.136.203

Centro de Contactos