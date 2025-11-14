Cuánto cobra un camionero en Argentina en noviembre 2025: el salario que gana

Cuánto cobra un camionero en noviembre 2025.

El último acuerdo paritario del sector camionero estableció una actualización total del 6,3% entre septiembre y febrero, distribuida en tramos mensuales. En noviembre se aplicó una suba del 1%, que impactó directamente en los salarios básicos de cada categoría.

El entendimiento fue firmado por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros,

Además de los aumentos escalonados, el acuerdo incorporó:

Bono no remunerativo de $25.000 , ya pagado en septiembre.

Asignación extraordinaria de $840.000, a abonarse en cuatro cuotas desde enero.

En diciembre las partes volverán a reunirse para evaluar la evolución de la inflación y definir si corresponde aplicar nuevas mejoras, con el objetivo —según fuentes gremiales— de preservar el poder adquisitivo del salario.

Salarios de camioneros.

Camioneros: salarios básicos actuales por categoría

Tras el aumento del 1% aplicado en noviembre, los sueldos básicos quedaron del siguiente modo:

Chofer de 1ª categoría: $833.801,99

Chofer de 2ª categoría: $818.943,31

Chofer de 3ª categoría: $804.069,60

Chofer de grúa hasta 10 t: $848.666,90

Chofer de grúa de más de 300 t: $1.519.810,77

Encargado: $783.656,19

Oficial completo de taller: $880.517,17

Administrativo de 1ª categoría: $829.743,42

Administrativo de 4ª categoría: $754.231,12

A estos montos se les suman los adicionales propios de la actividad: viáticos, presentismo y kilómetros recorridos en las ramas donde corresponde. Con estos agregados, un camionero que recién inicia su actividad suele ubicarse en torno a los $830.000, mientras que un operador de grúa pesada supera los $1.500.000 mensuales.

Camioneros: los adicionales y compensaciones vigentes

Antigüedad: 1% por año trabajado (tope de 30%).

Vacaciones: $18.958,61 por día.

Chofer de bitren: $524.448,89 mensuales.

Viático por kilómetro: $64,93.

Viático por permanencia (larga distancia): $43.827,07.

Además, se mantiene un aporte patronal adicional para OSCHOCA:

$20.000 mensuales entre septiembre y noviembre.

$22.000 mensuales entre diciembre y febrero de 2026.

Desde el gremio señalaron que este refuerzo es clave para sostener la cobertura médica frente al aumento de los costos en salud. Con este nuevo aumento, el Sindicato de Camioneros reafirma su política de actualización salarial gradual, combinando incrementos mensuales con sumas fijas y cláusulas de revisión periódica. La próxima revisión paritaria en diciembre de 2025 será clave para definir los salarios del primer trimestre de 2026 y mantener la coherencia entre ingresos y costo de vida.

En noviembre, los camioneros perciben salarios básicos que superan los $830.000 en la mayoría de las categorías, a lo que se suman adicionales, viáticos y el bono fijo mensual, consolidando así una de las escalas salariales más elevadas del sector sindical argentino.