Cuánto cobra un cajero de supermercado en agosto 2025: el salario que gana

Cajeros: cuánto se cobra en agosto.

Los trabajadores de comercio comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 en agosto perciben nuevos salarios básicos, tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias. Esto impacta directamente en los recibos de sueldo de miles de empleados del sector mercantil, incluyendo a los cajeros de supermercados, que son una de las categorías más numerosas.

En el caso de estos trabajadores, los sueldos básicos superan el millón de pesos y varían según la categoría asignada, además de que se suman montos adicionales por antigüedad y presentismo. Estos adicionales están establecidos en el convenio y forman parte de la remuneración mensual, junto con posibles comisiones o incentivos que puedan percibir en función del desempeño y las políticas internas de cada empresa.

Trabajadores de comercio: cuánto cobran en agosto.

Trabajadores de comercio: escala salarial de cajeros de supermercados – agosto 2025

Según la información difundida por el portal especializado Ignacio Online, los montos básicos establecidos para jornada completa son:

Cajero A : $1.070.672.

Cajero B : $1.075.827.

Cajero C: $1.082.452.

La diferencia entre estas categorías se relaciona con la experiencia previa del trabajador, la antigüedad en el puesto y el alcance de las funciones asignadas. En general, las tareas del cajero incluyen el manejo de efectivo, control de cobranzas, escaneo y registro de productos, atención al cliente y, en algunos casos, el cobro de facturas o servicios.

Trabajadores de comercio: otros puestos del sector con sueldos similares o superiores

Dentro del sector mercantil, hay otras funciones con escalas salariales cercanas o incluso superiores a las de los cajeros, dependiendo de la categoría:

Auxiliares generales (atención al cliente, reposición, logística interna)

Auxiliar A: $1.070.672

Auxiliar B: $1.078.033

Auxiliar C: $1.102.325

Auxiliares especializados (tareas técnicas o con formación específica)

Auxiliar especializado A: $1.079.509

Auxiliar especializado B: $1.092.756

Vendedores

Vendedor A: $1.070.672

Vendedor B: $1.092.759

Vendedor C: $1.100.117

Vendedor D: $1.116.311 (máxima categoría en ventas)

Administrativos

Administrativo A: $1.066.994

Administrativo B: $1.071.413

Administrativo C: $1.075.827

Administrativo D: $1.089.078

Administrativo E: $1.100.117

Administrativo F: $1.116.311 (máxima categoría administrativa)

Maestranza (tareas de limpieza y mantenimiento)

Maestranza A: $1.055.954

Maestranza B: $1.058.895

Maestranza C: $1.069.19

A los básicos de convenio se suman dos adicionales clave:

Antigüedad : 1% del salario básico convencional por cada año trabajado en el sector.

Presentismo: 8,33% del básico, siempre que se cumpla con asistencia perfecta y puntualidad.

Del mismo modo, sobre el salario bruto se aplican los descuentos obligatorios: jubilación, obra social, cuota sindical y aporte solidario. Estos descuentos reducen el monto final que recibe el trabajador en mano.