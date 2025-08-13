Cuánto cobra un cajero de supermercado en agosto 2025: el salario que gana

Los trabajadores de comercio comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 en agosto perciben nuevos salarios básicos, tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias. Esto impacta directamente en los recibos de sueldo de miles de empleados del sector mercantil, incluyendo a los cajeros de supermercados, que son una de las categorías más numerosas.
En el caso de estos trabajadores, los sueldos básicos superan el millón de pesos y varían según la categoría asignada, además de que se suman montos adicionales por antigüedad y presentismo. Estos adicionales están establecidos en el convenio y forman parte de la remuneración mensual, junto con posibles comisiones o incentivos que puedan percibir en función del desempeño y las políticas internas de cada empresa.
Trabajadores de comercio: escala salarial de cajeros de supermercados – agosto 2025
Según la información difundida por el portal especializado Ignacio Online, los montos básicos establecidos para jornada completa son:
-
Cajero A: $1.070.672.
-
Cajero B: $1.075.827.
-
Cajero C: $1.082.452.
La diferencia entre estas categorías se relaciona con la experiencia previa del trabajador, la antigüedad en el puesto y el alcance de las funciones asignadas. En general, las tareas del cajero incluyen el manejo de efectivo, control de cobranzas, escaneo y registro de productos, atención al cliente y, en algunos casos, el cobro de facturas o servicios.
Trabajadores de comercio: otros puestos del sector con sueldos similares o superiores
Dentro del sector mercantil, hay otras funciones con escalas salariales cercanas o incluso superiores a las de los cajeros, dependiendo de la categoría:
Auxiliares generales (atención al cliente, reposición, logística interna)
-
Auxiliar A: $1.070.672
-
Auxiliar B: $1.078.033
-
Auxiliar C: $1.102.325
Auxiliares especializados (tareas técnicas o con formación específica)
-
Auxiliar especializado A: $1.079.509
-
Auxiliar especializado B: $1.092.756
Vendedores
-
Vendedor A: $1.070.672
-
Vendedor B: $1.092.759
-
Vendedor C: $1.100.117
-
Vendedor D: $1.116.311 (máxima categoría en ventas)
Administrativos
-
Administrativo A: $1.066.994
-
Administrativo B: $1.071.413
-
Administrativo C: $1.075.827
-
Administrativo D: $1.089.078
-
Administrativo E: $1.100.117
-
Administrativo F: $1.116.311 (máxima categoría administrativa)
Maestranza (tareas de limpieza y mantenimiento)
-
Maestranza A: $1.055.954
-
Maestranza B: $1.058.895
-
Maestranza C: $1.069.19
A los básicos de convenio se suman dos adicionales clave:
-
Antigüedad: 1% del salario básico convencional por cada año trabajado en el sector.
-
Presentismo: 8,33% del básico, siempre que se cumpla con asistencia perfecta y puntualidad.
Del mismo modo, sobre el salario bruto se aplican los descuentos obligatorios: jubilación, obra social, cuota sindical y aporte solidario. Estos descuentos reducen el monto final que recibe el trabajador en mano.