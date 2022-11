La soja y el maíz disponibles cotizaron estables en Rosario, y reaparecieron las ofertas por trigo

Los precios de la soja y el maíz disponibles cotizaron hoy estables en la Bolsa de Comercio de Rosario en relación con el cierre último, en un comienzo semanal en el que reaparecieron las ofertas por trigo.

La soja disponible y para las fijaciones se mantuvieron en los $ 61.000, sin cambios respecto al cierre del viernes.

En el mercado del trigo, en tanto, reaparecieron las ofertas. En ese sentido, tanto la entrega inmediata como la contractual del cereal se ubicaron en US$ 315 por tonelada, por debajo de los valores de la semana pasada.

Por su parte, el maíz con entrega inmediata permaneció en US$ 235 por tonelada. Luego, para la descarga de mercadería entre diciembre y enero, se ofrecieron US$ 240 y US$ 245 por tonelada, respectivamente, sin cambios tampoco con relación al día viernes.

Respecto al maíz del próximo ciclo comercial, el segmento febrero-marzo 2023 se ubicó nuevamente en US$ 250, sin registrarse variaciones. La posición abril descendió US$ 5 hasta los US$ 245; mayo cayó US$ 5 hasta los US$ 240; junio se mantuvo estable en US$ 220; y julio se ubicó nuevamente en US$ 210.

A su vez, el girasol disponible y las entregas entre diciembre y marzo 2023 permanecieron en US$ 450 por tonelada y el sorgo se mantuvo en US$ 220.

Con información de Télam