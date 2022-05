La cotización del trigo avanzó US$ 10 en Rosario

El precio del trigo disponible cerró hoy con un incremento de US$ 10 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en sintonía con lo ocurrido en Chicago, principal mercado de referencia, en una jornada en la que el maíz también marcó ganancias.

La soja con descarga disponible se negoció a $ 50.000 por tonelada, mientras que las fijaciones de mercadería se pactaron sin cambios entre ruedas a US$ 425.

En tanto, para el trigo con entrega disponible y contractual se pactaron a US$ 375 por tonelada, lo que implicó una suba de US$ 10 respecto al viernes.

Asimismo, la entrega en el mes de julio también se ubicó en los US$ 375; y la oferta para los meses que van desde noviembre hasta febrero de 2023 treparon hasta US$ 355, una mejora de US$ 5 entre ruedas.

Por otro lado, el maíz con descarga hasta el 21 de mayo cerró a US$ 265, un alza de US$ 5 entre jornadas; junio se pactó a US$ 260; julio a US$ 250; y noviembre a US$ 260.

En cuanto al cereal de la cosecha 2022/23, por maíz con entrega en marzo un comprador ofreció US$ 245, una mejora de US$ 5 sobre el viernes.

Abril se negoció también a US$ 245; y la entrega en julio de 2023 cerró a US$ 228 por tonelada, US$ 8 por encima de la última rueda.

Por último, el girasol disponible se mantuvo en US$ 600 por tonelada, mientras que la entrega entre diciembre y marzo de 2023 el valor abierto permaneció en US$ 450.

Con información de Télam