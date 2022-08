Granos con cotizaciones entre estables y alcistas en el mercado local

El mercado de granos local registró hoy altibajos en los precios de los cereales y cotizaciones alcistas para los granos gruesos, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por el lado del trigo, los precios volvieron a mantenerse estables en Rosario; por maíz se presentaron ofertas superiores a la jornada de ayer; y por la soja la industria local acompañó parcialmente los incrementos del mercado de Chicago.

Para la soja con descarga disponible y las fijaciones se ofrecieron abiertamente $53.000 la tonelada, por encima de los valores registrados en la rueda previa; y las posiciones en dólares se ubicaron en US$ 387,5 la tonelada para las entregas disponible y contractual.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el mercado de girasol, las ofertas se mantuvieron sin cambios con relación a la jornada de ayer; así, la descarga inmediata de la oleaginosa se posicionó en US$ 500 la tonelada, mientras que el segmento diciembre-marzo ‘23 se encontró en US$ 450 la tonelada.

En el caso del trigo, con una menor cantidad de compradores y posiciones abiertas, por el cereal de la corriente campaña se ofrecieron US$ 280 la tonelada tanto para la descarga disponible como para la posición contractual, sin implicar variaciones entre días; y por el cereal de la campaña 2022/23 no se registraron ofertas abiertas.

En tanto, en el mercado de maíz se contó con cotizaciones alcistas con relación a los valores de ayer de manera generalizada, al tiempo que se amplió el horizonte de entregas de la cosecha 2022/23.

Por el cereal disponible y para la entrega en septiembre, las ofertas escalaron hasta los US$ 225 la tonelada, con una suba de US$ 5.

Además, la entrega en octubre alcanzó los US$ 240 la tonelada, US$ 10 más que ayer, con el segmento noviembre-diciembre alcanzando los U$S 235 la tonelada superando en US$ 10 a las ofertas abiertas de ayer.

Por maíz de la próxima cosecha la entrega en febrero de 2023 se ubicó en US$ 220 la tonelada, mientras que marzo alcanzó los US$ 225, subiendo US$ 5 y US$ 10 respectivamente.

En adición, el segmento abril-mayo tuvo un alza de US$ 10 hasta los US$ 220 la tonelada; y la próxima cosecha tardía alcanzó los US$ 210/t para la entrega en junio de 2023, con julio ubicándose en US$ 205 la tonelada.

Con información de Télam