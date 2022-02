Fuertes alzas en trigo y maíz en el mercado local, en un marco de incertidumbre y cautela

Los precios de los granos operaron hoy en alza en el mercado de Rosario, con particular fortaleza en el caso del trigo y el maíz, en una jornada marcada por la incertidumbre provocada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En la rueda de hoy, asimismo, el mercado local se mostró cauto, con menos compradores y menos posiciones abiertas de negociación, aclaró la entidad.

En el mercado del trigo, hubo menos compradores pero los precios tendieron al alza, en sintonía con las fuertes subas en los mercados internacionales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para el trigo con entrega en marzo se ofreció US$ 280 la tonelada; y abril, US$ 285, US$ 15 más que ayer; para la cosecha 2022/23, US$ 270 por el cereal con entrega en diciembre, US$ 10 más que ayer.

En el mercado del maíz, los precios mejoraron considerablemente en todas sus posiciones, con subas de entre US$ 10 y US$ 15 por tonelada.

Por el cereal con descarga inmediata se ofrecieron US$ 260, US$ 10 por encima de ayer, mientras que la entrega contractual mejoró US$ 15 hasta US$ 260.

Respecto al cereal de la cosecha 2021/22, marzo subió hasta US$ 255, tras aumentar US$ 10; mientras que para entregas entre abril y mayo se ofreció US$ 260.

Para el cereal de cosecha tardía los precios se ubicaron en US$ 240 para la entrega en junio; y US$ 235, en julio, con una mejora de US$ 15 entre jornadas.

En el caso de la soja, se registró una mejora en la oferta de compra por la oleaginosa disponible, y ofertas entre estables y bajistas para las posiciones de la nueva cosecha.

Para la soja con entrega disponible, se ofrecieron abiertamente sobre el final de la rueda US$ 445 por tonelada, implicando un alza de algo más de US$ 2 entre ruedas.

Al mismo tiempo, para estas mismas posiciones en moneda local se ofrecieron abiertamente $47.700; y marzo, US$ 430, cinco dólares por encima de ayer.

Para la soja de la campaña 2021/22, la entrega en abril y mayo registró ofertas de US$ 425 y US$ 420 respectivamente, con una caída de US$ 5 en la última de estas posiciones.

En el mercado de girasol, la oferta abierta de compra de la oleaginosa con entrega inmediata llegó a US$ 520; y para marzo, US$ 20 por encima de ayer.

Con información de Télam