El trigo se mantuvo estable y el maíz y la soja bajaron en el mercado de Rosario

El mercado de granos local registró hoy una escasa actividad comercial durante la mayor parte de la jornada, que se tradujo en precios estables para el trigo y en bajas para el maíz y la soja, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el mercado de trigo, con una menor presencia de compradores activos, la tendencia en los precios y el número de posiciones abiertas no experimentaron variaciones.

Para el cereal con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 360 por tonelada, sin cambios con respecto al día martes, valor que se mantuvo para la descarga de mercadería entre junio y julio de la actual campaña.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, por el cereal de la cosecha 2022/23, el tramo noviembre-enero 2023 se mantuvo estable y sin cambios en US$ 325 la tonelada.

Por su parte, en el mercado de maíz se observó un escaso número de participantes pujando por la mercadería, al tiempo que se registró un recorte en el abanico de ofertas abiertas de compra.

Por maíz con entrega inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 250 por tonelada implicando una merma de US$ 15 entre jornadas.

Para la entrega contractual, se ofertaron también US$ 250 por tonelada, US$ 5 por debajo respecto del martes.

Por el cereal de la cosecha tardía, los ofrecimientos para la entrega entre julio y agosto registraron una caída de US$ 5 para arribar a los US$ 250 por tonelada.

Este mismo valor se ofreció para la posición septiembre, implicando una merma de US$ 7 respecto de la anterior rueda.

En caso del mercado de soja, se obtuvieron bajas generalizadas para el conjunto de posiciones ofertadas, consignó la Bolsa de Comercio rosarina.

En este sentido, y por soja con entrega inmediata, contractual y para la fijación de mercadería, se ofrecieron abiertamente US$ 415 por tonelada, y se ubicó por debajo de lo registrados en la anterior rueda de negocios. En moneda local, las ofertas para la posición disponible y fijaciones se ubicaron en $49.850 por tonelada.

Finalmente, en cuanto al girasol, no se registraron mayores novedades con relación a la anterior rueda.

Para la entrega inmediata de mercadería, se ofrecieron de forma abierta US$ 600 por tonelada, mientras que la posición junio, se ubicó US$ 20 por debajo de la rueda de ayer, arribando a los US$ 580.

Por otra parte, las condiciones por la oleaginosa de la próxima campaña comercial se mantuvieron estables en US$ 450 por tonelada para la entrega entre diciembre y enero 2023.

Con información de Télam