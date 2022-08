Cierre entre estable y al alza para los granos en Rosario

Los granos cerraron con precios mayormente estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con una dinámica comercial en la línea con lo sucedido durante la semana.

Por la soja con descarga y para la fijación de mercaderías, se ofrecieron abiertamente US$ 370 la tonelada.

No obstante, sobre el final de la jornada y en moneda local, "los ofrecimientos experimentaron subas aunque se mantuvieron en línea con los valores de la rueda anterior", indicó la BCR.

En este sentido, para la entrega inmediata, contractual y para las fijaciones, se ofrecieron de manera abierta $ 51.670 la tonelada.

Por el maíz disponible, se ofrecieron US$ 220 la tonelada, sin cambios respecto del jueves, mientras que la posición contractual registró una suba de US$ 5 para arribar a US$ 220.

Luego, septiembre experimentó una suba de US$ 10 para alcanzar los US$ 230 la tonelada, a la vez que el tramo octubre-noviembre subió US$ 5 para también situarse en US$ 230.

Finalmente, la posición diciembre se mantuvo sin cambios en US$ 225.

Por el maíz de la cosecha 2022/23 y para la descarga de mercadería entre febrero y marzo 2023, se ofrecieron de manera abierta US$ 220; abril, US$ 215; mayo, US$ 210; y junio, US$ 203.

Respecto al trigo con descarga y para entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 280 la tonelada, US$ 5 por encima de la previa.

Por último, el girasol se negoció a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam