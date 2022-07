El peso de las cuotas para el turismo en la sangría de dólares

La medida, antipática para un pequeño segmento social y los grandes medios de comunicación, apunta a cerrar una sangría de divisas que en el año se estima en los U$S 2.600 millones.

Ante la escasez de dólares que preocupa al Gobierno, el Banco Central (BCRA) restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas de créditos los consumos realizados en las tiendas libres de impuestos o free shop. La medida, antipática para un pequeño segmento social y los grandes medios de comunicación, apunta a cerrar -cada vez más- una sangría de divisas que en el año se estima en los U$S 2.600 millones.

De esta manera, se extendió la prohibición que ya rige para la venta en cuotas de pasajes y servicios turísticos en el exterior y de productos provenientes del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta. La semana pasada, la entidad que comanda Miguel Pesce estableció que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros. La norma incluye a "pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios".

Por dónde se van los dólares

Es que según el informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” del Banco Central, la cuenta “Servicios” registró un déficit de U$S 867 millones en mayo. Este resultado fue explicado principalmente por los egresos netos por “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, “Fletes y Seguros” y “Otros servicios” por U$S 579 millones, U$S 450 millones y U$S 31 millones, respectivamente. Además, el documento aclaró “que en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales a proveedores del exterior. De forma recíproca, en los ingresos también se incluyen las compras no presenciales que hacen con el uso de tarjetas, a proveedores de nuestro país, quienes califican como no residentes”.

Justamente, para el rubro “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, entre enero y mayo la salida de dólares por este rubro fue creciente. En apenas cinco meses se fueron U$S 2.625 millones. Así, hubo una expansión del 278% del déficit (respecto de los 649 millones del mismo período de 2021).

Es tal la debilidad de las reservas del BCRA que la propia entidad admitió que el déficit neto de la cuenta de “viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” está en “niveles por debajo de los observados históricamente”. De acuerdo al último dato disponible del Indec, por vía aérea, “las salidas al exterior alcanzaron un total de 167,1 miles de turistas residentes, cifra que registró un aumento interanual de 490%". En los cuatro primeros meses del año, estas salidas totalizaron 668,9 mil y acumularon una suba interanual de 237,4%.

Pero también ingresaron más turistas del exterior. En abril, se estimaron 131,9 miles de llegadas de turistas no residentes, cifra que presentó un incremento interanual de 1.223,3%. En el primer cuatrimestre, se alcanzaron 454,7 miles de llegadas de turistas no residentes, una suba de 721,6% respecto del mismo período del año anterior.

Un informe de la consultora First Capital Group estimó que las operaciones con tarjetas de crédito en divisa estadounidense registraron una suba interanual del 204,6%, aunque con un comportamiento mensual irregular. Y sumó: “Poco a poco los saldos de este rubro se van acercando a sus valores históricos previos a la pandemia, por eso la prohibición de ventas en cuotas en dólares pondrá un límite a esta recuperación”.

Las nuevas disposiciones hablan de la desesperación en el Gobierno para engrosar las reservas internacionales, pero la ministra de Economía, Silvina Batakis, tendrá que endurecer y direccionar las herramientas que se pongan en marcha. Hasta ayer, el Banco Nación era uno de los pocos bancos que ofrecía hasta seis cuotas sin interés para pagar en pesos en el free shop.

En conferencia de prensa, la portavoz oficial, Gabriela Cerruti aseguró que las compras realizadas por esta vía eran "suntuosas". Sin embargo, la contradicción respecto a la planificación de políticas públicas esenciales recrudece.