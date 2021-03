Banco Mundial ratificó préstamos para inversión a la Argentina por U$S 2.000 millones

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, quien reafirmó el compromiso del organismo de otorgar créditos a la Argentina destinados al desarrollo de infraestructura, protección social, salud, empleo y cambio climático, entre otros. El monto fue estimado en 2.000 millones de dólares durante 2021, de los cuales ya se aprobaron unos 420 millones en febrero.

Ambos funcionarios acordaron seguir trabajando conjuntamente para abordar los desafíos tanto coyunturales, sobre todo los derivados de la pandemia del coronavirus, como los estructurales de mediano y largo plazo. Durante el encuentro, Guzmán y Van Trotsenburg resaltaron que los préstamos del Banco Mundial a aprobar entre febrero y junio de 2021 representan aproximadamente U$S 1.200 millones, mientras que el monto a aprobar entre julio y diciembre asciende a aproximadamente U$S 800 millones.

Esos créditos proveen financiamiento de largo plazo a tasas bajas y están destinados a áreas de infraestructura, protección social, salud, empleo y a lidiar con los efectos del cambio climático. Guzmán y Van Trotesenburg también destacaron que el flujo neto de recursos del año pasado fue positivo para el país en U$S 409 millones, el más elevado de los últimos cinco años. De esta manera, Argentina cuenta con una cartera de 26 préstamos del Banco Mundial por un monto total de U$S 6.149 millones, de los cuales restan desembolsar U$S 2.066 millones.

Las partes destacaron la relación “constructiva y fluida” de la Argentina con el Banco Mundial y manifestaron interés en seguir fortaleciendo este vínculo en favor del desarrollo del país. El ministro agradeció el acompañamiento del BM, al destacar "el compromiso y capacidad operativa en este contexto difícil a la hora de la aprobación de los créditos y los desembolsos”.

Por este motivo, Guzmán hizo hincapié en la importancia de incrementar el financiamiento en proyectos vinculados tanto a la emergencia sanitaria como a aquellos que apunten al mediano y largo plazo y que impliquen iniciativas que “eleven la competitividad en el sector transable".

En la reunión, también estuvieron presentes el director ante el Fondo por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos; Cecilia Nahón, Directora Ejecutiva Alterna por Argentina y el Cono Sur en el Banco Mundial; Felipe Jaramillo, Vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, y Jordan Schwartz Director del organismo para Argentina, Paraguay y Uruguay y Marcelo Barg, asesor senior por la Argentina y el Cono Sur en el Banco Mundial.