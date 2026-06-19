Ranking salarial: cuál es el sueldo pretendido en Argentina rubro por rubro

Pese a que los últimos dos meses mostraron señales de desaceleración de la inflación y abre la posibilidad de una leve recuperación del bolsillo, las expectativas salariales de los trabajadores en Argentina volvieron a subir en junio de 2026, en el contexto de un fuerte atraso del salario real que se registró entre septiembre y marzo pasados.

El relevamiento, realizado a través del sitio Bumeran, permite conocer cuáles son los montos que pretenden cobrar las personas que buscan trabajo o analizan cambiar de empleo en las diferentes actividades económicas.

En ese marco, el sueldo bruto promedio solicitado en el país ronda actualmente los $1.780.000 por mes. El monto sigue en aumento, aunque con una dinámica más moderada que la registrada en períodos previos. En la comparación regional, Argentina se ubica al frente del ranking de salarios pretendidos, con un promedio equivalente a 1.292 dólares calculado al tipo de cambio oficial.

El informe señala que los pedidos salariales más altos continúan asociados a cargos de conducción y a rubros ligados a la energía, la minería y las distintas ramas de la ingeniería. Se trata de áreas que sostienen una fuerte demanda de trabajadores especializados y que pagan salarios superiores al promedio general del mercado laboral.

En el extremo opuesto, las actividades relacionadas con atención al cliente, gastronomía, turismo y funciones administrativas de menor calificación siguen entre las que presentan las pretensiones salariales más bajas. De todos modos, esos sectores también mostraron incrementos frente a los meses previos.

Los datos difundidos por Bumeran sirven como parámetro para empleadores y trabajadores, porque muestran cuánto dinero piden quienes se presentan a nuevas búsquedas laborales en un contexto económico en el que la recuperación del poder adquisitivo aún no termina de afianzarse.

Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en junio de 2026