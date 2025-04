Las ventas minoristas aumentaron en marzo, pero siguen sin recuperar lo perdido hace un año Según la Came, en la comparación con febrero aumentaron las ventas minoristas. Sin embargo, las ventas de las Pymes casi no se movieron, debido a una caída en el sensible sector de los alimentos y bebidas, entre otros.

06 de abril, 2025 | 12.40 Las ventas minoristas aumentaron en marzo, pero siguen sin recuperar lo perdido hace un año. Las ventas minoristas de las pymes tuvieron una mejora en marzo, al crecer un 10,5% interanual, a precios constantes, aunque al igual que en enero y febrero, sin embargo no alcanzó para recuperar la caída del mismo mes del año pasado. Asimismo, las ventas de las Pymes casi no se movieron, debido a una caída en el sensible sector de los alimentos y bebidas, entre otros. De acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas acumulan un aumento del 19,4% en el primer trimestre del año, pero la performance del mes pasado no fue suficiente para compensar toda la merma de marzo de 2024, cuando las ventas retrocedieron un 12,6% y cayeron un 22,1% en el acumulado trimestral. En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron un leve repunte en el consumo del 0,1% en el tercer mes del año frente a febrero. Esta suba corta con dos meses consecutivos de caídas. Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que "en marzo, las ventas estuvieron impulsadas por el cierre de la temporada de verano, el inicio de clases y acciones comerciales como promociones, cuotas sin interés y descuentos". MÁS INFO Exportaciones Crecieron las exportaciones pyme en enero: Vaca Muerta y alimentos sin procesar En ese contexto, precisaron que "muchos comercios señalaron un leve repunte, aunque no completamente al nivel esperado para esta época", advirtiendo que "persisten factores que limitan el consumo, como la falta de liquidez, aumento de costos operativos y la competencia informal o desde el exterior". En la misma línea, reflejaron que "en marzo, los comercios atravesaron un escenario complejo marcado por el aumento de costos operativos, impositivos y de alquileres, baja afluencia de clientes, y dificultades para cubrir gastos fijos y reponer stock". Al respecto, aseguraron que "la competencia de productos importados e informales, junto con una demanda contenida a pesar de las promociones, presionó los márgenes de rentabilidad, especialmente en sectores como el textil". Además, remarcaron que "la adaptación, el uso de medios de pago financiados y las promociones se consolidaron como herramientas clave para sostener la actividad". En cuanto a las perspectivas para los meses venideros, la entidad gremial-empresaria reveló que "las expectativas de los comercios para los próximos meses muestran un optimismo moderado", indicando que "si bien la mayoría espera una mejora en la situación económica de su empresa, persiste la cautela ante un entorno incierto y con señales mixtas". En ese marco, puntualizó que "la estabilidad de precios, las acciones promocionales y una eventual recuperación del consumo son vistas como factores que podrían impulsar la actividad", remarcando que "muchos señalan que el repunte será gradual y condicionado por el contexto general" y exponiendo que "la percepción sobre el futuro económico del país y del sector pyme también mejora, aunque con reservas". En marzo, los siete rubros relevados registraron subas interanuales en sus ventas. El mayor incremento se detectó en Perfumería (+23,6%), seguido por Farmacia (+16,8%) y Alimentos y Bebidas (+13,7%). En el acumulado del trimestre, lidera Alimentos y Bebidas con un aumento de +25,3%. La situación sector por sector Alimentos y bebidas: las ventas subieron un 13,7% en la comparación interanual, a precios constantes, acumulando un aumento del 25,3% en el primer trimestre del año. Sin embargo, en la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una caída del 0,3%. MÁS INFO Crisis Económica Las ventas minoristas cayeron casi un 3% en febrero con respecto a enero Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles : las ventas se incrementaron 7,9% interanual, siempre a precios constantes, sumando un incremento trimestral del 21,6%. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 1,8%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles : las ventas se incrementaron 7,9% interanual, siempre a precios constantes, sumando un incremento trimestral del 21,6%. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 1,8%.

Farmacia: las ventas mejoraron un 16,8% interanual y llevan un alza del 22,3% en el primer trimestre del 2025. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un avance del 3,8%. Una mujer mira precios en una farmacia. Perfumería : las ventas subieron un 23,6% interanual, y suman un incremento del 22,4% en el primer trimestre. En la comparación intermensual, hubo una mejora del 0,9%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron un ascenso del 10,5% y llegaron así a un crecimiento del 17,5% en el trimestre. Por su parte, en el contraste intermensual bajaron 1,1%.

Textil e indumentaria: las ventas prosperaron un 1,9% interanual, a precios constantes, acumulando un crecimiento del 10,7%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una leve suba del 0,3%.

