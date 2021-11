Feletti recibió a dirigentes Pyme, quienes valoraron el control de precios

Durante la reunión, los dirigentes valoraron las acciones tomadas por el Gobierno en relación con el congelamiento de precios de la canasta básica.

El presidente de APYME, Julián Moreno, y el vicepresidente de esa entidad y diputado nacional, Eduardo Fernández; se reunieron con el Secretario de Comercio, Roberto Feletti. Durante la reunión, los dirigentes valoraron las acciones tomadas por el Gobierno en relación con el congelamiento de precios de la canasta básica, ya que es fundamental para las Pymes frenar aumentos y fortalecer el poder adquisitivo en el mercado interno.

En este sentido, destacaron el importante rol que pueden desarrollar los municipios y comunas para colaborar en el control del efectivo cumplimiento de las medidas instrumentadas para beneficio de los consumidores y las ventas locales.

Los dirigentes de APYME trasladaron al secretario la preocupación de diversos sectores por los fuertes incrementos de los precios de los insumos difundidos, en manos de unas pocas grandes corporaciones, que inciden fuertemente en los costos de las Pymes.

Al respecto solicitaron el análisis de los distintos tramos de las cadenas de valor para detectar abusos y aumentos injustificados, para lo cual ofrecieron el apoyo y la colaboración de la entidad en las distintas regiones del país.

Feletti, sobre el control de precios

Respecto al futuro inmediato, Feletti, indicó que el congelamiento de precios se verá reflejado en el número de la inflación de diciembre por los valores este mes de noviembre. Asimismo dijo: "Esperamos que el índice de alimentos (de octubre) esté por debajo del 2,9%".

"La inflación no se puede resolver sólo desde el control de precios y eso lo sabemos todos, pero sabiendo que hay una oferta monopólica, sobre esa oferta hay que regular los consumos esenciales. Esa es la primera tarea y la más inmediata de la Secretaria, que me planteó y me pidió el Presidente”, aseguró Feletti.

Por otra parte, afirmó que en principio los valores de "todos los medicamentos" se retrotraerán a los valores vigentes al 1 de noviembre pasado y se mantendrán sin cambios hasta el 7 de enero próximo, luego de que el Gobierno nacional alcanzara ayer un principio de acuerdo con los laboratorios. "Todos sabemos, y eso por supuesto lo tienen que decir los sanitaristas, que el consumo de medicamentos normalmente gira en torno de 500 productos, pero van a ir todos los medicamentos", explicó Feletti esta mañana en diálogo con Radio 10. Tras lo cual, aseveró que hubo “afortunadamente compresión de las cámaras farmacéuticas”, y adelantó que desde el lunes “tendrían que empezar a ordenarse” los precios.