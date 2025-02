El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a fulminar al presidente, Javier Milei, al denunciar la "pulverización" que generan sus políticas de ajuste. Luego de criticar su política de atraso cambiario, el mandatario bonaerense también recordó que el gobierno nacional le debe 750.000 millones de pesos, y advirtió que el jefe de Estado está destruyendo "las costumbres del pueblo argentino", como el consumo de carne.

"Presidente: lo que usted llama 'masterclass' no es más que una respuesta precaria y absolutamente vacía que no consigue responder ninguno de los argumentos y objeciones que expuse en mi nota sobre la insostenible y dañina política económica que está llevando adelante", comenzó Kicillof en un posteo que publicó en su cuenta de X (ex Twitter), citando a su vez un posteo de Milei.

El gobernador agregó que "la política económica que usted festeja como exitosa está pulverizando jubilaciones, salarios, empleo, a la industria y la producción nacional. Está generando más desigualdad social, más violencia y, sobre todo, está rifando el futuro de los argentinos".

De este modo, le respondió al propio Milei, quien salió a cuestionar al mandatario bonaerense al citar, a su vez, un tuit de José Luis Espert. En él, el diputado libertario tildó a Kicillof de "comunista" y afirmó que "las cosas en Argentina son mas caras que en el exterior" no por el atraso cambiario sino "por culpa del proteccionismo industrial que él defiende".

"TREMENDA MASTERCLAS del PROFE José Luis Espert al bruto mayúsculo que destruye todo lo que toca", festejó Milei en referencia a Kicillof, y lo acusó de "convertir en excremento todo lo que toca".

Sin embargo, el gobernador recordó la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la PBA y le reclamó al Presidente "nuevamente que le devuelva a los bonaerenses los 750 mil millones de pesos que les quitó y que estaban destinados a la incorporación de más agentes, más patrulleros, pertrechos, tecnología y al fortalecimiento de una protección tan necesaria". En la misma línea, Kicillof acusó a Milei de "hacer marketing" con la inseguridad mientras "abandona a los bonaerenses".

"Que usted se crea Doctor en Economía es una ilusión narcisista de la que no me interesa despertarlo; el problema son otras realidades que evade y otras fantasías que consume", agregó, y recordó que "el consumo de carne está en el nivel más bajo de los últimos 100 años, como la leche y la yerba mate que también están en mínimos históricos".

"¿Sabe qué significa ese dato? Que mientras usted y su amigo Macri conversan comiendo milanesas, su gobierno está destruyendo la capacidad adquisitiva, la salud y hasta las costumbres del pueblo argentino", cerró el mandatario bonaerense.

La pelea entre Kicillof y Milei por el atraso cambiario

La pelea entre Kicillof y Milei comenzó cuando, en las últimas horas, el gobernador publicó una columna en el portal Infobae para responder a una columna del Presidente en el diario La Nación.

En ella, Kicillof desmintió al jefe de Estado, quien negó que existiera un atraso cambiario en la política económica del gobierno nacional. El mandatario provincial se metió en la puja del dólar y apuntó que "si el tipo de cambio no estuviera apreciado, Milei podría sacar el cepo".

“Para mi sorpresa y tal vez por primera vez, coincido en algo con Milei: el concepto de ‘tipo de cambio real de equilibrio’ es decididamente esotérico. Sin embargo, como es habitual entre los economistas de su orientación, al análisis se le escapa algo esencial: la realidad”, comenzó el gobernador en su nota, que se pubicó este domingo.

En este marco, disparó: “Por el absurdo: si el tipo de cambio no estuviera apreciado, Milei podría sacar el cepo, dejar de intervenir en el mercado cambiario y dejar flotar la moneda. Por algo no lo hace”.

El último viernes, en una columna de su autoría en el diario La Nación, Milei había reiterado que no habrá una devaluación del tipo de cambio y apuntó contra los economistas que tienen "el disco rayado". "Toda vez que el tipo de cambio (TCR) real empieza a caer, igual que un disco rayado, los economistas comienzan a dar alarmas de atraso cambiario sin siquiera considerar el caso de una apreciación del peso", sostuvo el Presidente.