La fabricante Stellantis Argentina, que produce en su planta de El Palomar los modelos Peugeot y Citroën, resolvió eliminar uno de los dos turnos de producción a partir de mayo, en un contexto de caída de exportaciones, menor dinamismo del mercado interno y creciente competencia de unidades importadas. La medida incluye además un programa de retiros voluntarios y se inscribe en un escenario más amplio de ajuste en la industria automotriz.

La planta bonaerense, donde se fabrican modelos de Peugeot y Citroën como el 208, 2008, Partner y Berlingo, venía operando con dos turnos. El recorte responde a un cambio en la demanda efectiva, en particular desde Brasil, principal destino de los vehículos producidos en el país.

Desde la compañía comunicaron que la planta de El Palomar "inició una etapa de reacomodamiento gradual del volumen productivo para adecuarlo a la dinámica real actual del mercado argentino y sobre todo, brasilero”. En la misma línea, agregaron que “el sector enfrenta importantes desafíos de competitividad y resulta indispensable alinear el proceso productivo al contexto y a las proyecciones”.

La estructura del sector automotor argentino mantiene una fuerte dependencia de las exportaciones: la mayor parte de la producción se destina a mercados externos, con Brasil como socio central. Cuando esa demanda se desacelera, el impacto sobre la actividad local se vuelve inmediato.

En los dos primeros meses de 2026, las exportaciones de vehículos alcanzaron las 25.750 unidades, con una caída interanual del 23,4%. El retroceso se suma a la baja del 10,8% registrada en 2025, lo que consolida una tendencia descendente en los envíos al exterior. Del total exportado en el inicio del año, el 64% tuvo como destino Brasil, cuyo mercado se contrajo un 14,3% en ese período.

Sustitución de producción

Los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) refuerzan ese cuadro. Según el informe sectorial, “la producción nacional de febrero registró un descenso del 30,1% con relación a igual mes del año pasado”, mientras que “las exportaciones de febrero tuvieron un descenso del 28,9%”. En el acumulado del primer bimestre, “se registró una baja del 30,1% en la producción y del 23,4% en las exportaciones”.

El mercado interno tampoco logra compensar esa caída. Las ventas a concesionarios en febrero mostraron un descenso del 20,4% interanual y acumulan una baja del 11,4% en el primer bimestre. En ese escenario, la apertura importadora gana peso relativo y modifica la composición de la oferta disponible.

La autorización de cupos de importación de vehículos, en particular eléctricos, sin aranceles, introduce nuevos jugadores en el mercado. El ingreso de unidades bajo este esquema, aprovechado en gran medida por fabricantes internacionales como la china BYD, se suma a una dinámica donde las terminales locales enfrentan mayores costos relativos. El Gobierno, en paralelo, evalúa medidas para sostener el perfil exportador del sector. Entre ellas, la posibilidad de reducir a cero las retenciones a las exportaciones de automóviles, actualmente en 4,5%. Sin embargo, desde las empresas sostienen que el problema de competitividad excede ese tributo.

El CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, advirtió que “hoy se están importando 60.000 unidades sin pagar ningún tributo y pagar impuestos por exportar desde la Argentina es una condición desequilibrada que no favorece la producción ni la exportación local”. La referencia apunta a la coexistencia de incentivos a la importación con cargas sobre la producción destinada al exterior.

Desde ADEFA, su titular Rodrigo Pérez Graciano había señalado que el desempeño comercial de 2025 “no se sostuvo en lo industrial como habíamos previsto en el inicio del año”, y planteó la necesidad de avanzar en una agenda de competitividad. Según el directivo, esa mejora requiere “trabajar a nivel cadena de valor junto con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para reducir la carga impositiva que se exporta en un vehículo”.