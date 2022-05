Kulfas sobre la inflación: "Es una de las preocupaciones más importantes que tenemos en el Gobierno"

(Agrega declaraciones)

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo hoy que la inflación "es una de las preocupaciones más importantes" que tiene el Gobierno nacional, al tiempo que sostuvo que es necesario un crecimiento sostenido para que se pueda "sacar a argentinos y argentinas de la pobreza".

"Es una de las preocupaciones más importantes que tenemos en el Gobierno; es un problema que ya tiene 15 años de historia lamentablemente", dijo Kulfas en diálogo con Radio Nacional.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Señaló que a la inflación, "luego de la escalada de 53% en 2019, se pudo reducirla en 2020 pero, por los fenómenos externos de la pandemia y la guerra en Ucrania, hay una nueva presión inflacionaria que la ha hecho aumentar".

"A nivel mundial estamos viendo un fenómeno que no se veía, países que tenían inflación cercana a cero se ha multiplicado por hasta 10 veces", indicó.

Consultado sobre si se espera una baja en el índice de abril que se conocerá esta tarde, dijo "eso es lo que venimos esperando y esperemos también que haya una baja más pronunciada en mayo".

"De todas maneras, estamos hablando todavía de niveles de inflación que son importantes", afirmó.

En tanto, en una entrevista con Radio 10, señaló: "Tenemos un problema de economía bimonetaria, en general cuando empezamos a tener un superávit más importante, el Banco Central acumula reservas, ahí se estabiliza y sale un poco de la fiebre de la preocupación del dólar y empieza a haber una estabilización de los precios".

En ese marco, sobre la idea de dolarizar la economía planteada por dirigentes de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich, titular del PRO, Kulfas consideró que se trata de una iniciativa "inviable".

"La dolarización es inviable; lo quiero decir con todas las letras: hay muy pocos países que han ido por ese camino y son en general países con economías más pequeñas", planteó Kulfas.

"Los que plantean esto, están vendiendo espejitos de colores, una solución mágica frente a un problema que es bastante más delicado", subrayó.

En este contexto, afirmó que, en el país, "la industria está creciendo, lleva 22 meses consecutivos de creación de empleo", y recordó que, durante la gestión de Mauricio Macri, "pasó todo lo contrario". "Solamente en dos meses de los 48 que gobernó creó empleo", sostuvo Kulfas sobre el macrismo.

"La inflación merma buena parte de las mejoras de ingresos y hace que la recuperación del salario real sea mucho más lenta de lo que nos gustaría", agregó.

Sostuvo que "hay un porcentaje de trabajadores formales que viven en hogares que son pobres" pero señaló que se trata de "una minoría".

"Esto no es nuevo: en la Argentina, históricamente, hay entre 8 y 13 por ciento de trabajadores en blanco cuyo hogar es pobre porque tienen ingresos pero no alcanzan a cubrir la canasta básica", aseveró Kulfas.

"Hoy es un porcentaje importante, es un 13% aproximadamente, pero estamos hablando siempre de una minoría", detalló.

Consideró que, "esto, en la medida que la economía continúe por esta senda de crecimiento y generando empleo, los salarios van a continuar creciendo y van a ser cada vez menos los trabajadores formales pobres".

"El camino para que la Argentina salga adelante es crecimiento sostenido, creación de empleo y esa es la base central para sacar más gente de la pobreza", remarcó Kulfas, y sostuvo: "Tenemos que lograr crecer toda la década y más también para que podamos sacar a argentinos y argentinas de la pobreza".

Acerca de los subsidios energéticos dijo que "el esquema de subsidios en energía tiene un montón de problemas, primero que beneficia a un montón de gente que no lo necesita, que no lo pide y que no lo valora, gente de altos recursos".

"Hay que segmentar que el subsidio le llegue realmente a la gente que lo necesita y a los sectores de ingresos medios que vienen golpeados y se están recuperando, acompañarlos con un esquema".

A los sectores medios "no creo que haya que eliminarles los subsidios pero irlos reduciendo y dejarles un nivel de subsidios que sea razonable acorde al nivel de ingresos en la medida que se vayan recomponiendo".

Se refirió además a las nuevas líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas exportadoras anunciadas ayer, y dijo: "Son dos líneas de 70.000 millones de pesos que vamos a poner a disposición ya desde la semana que viene para que pymes argentinas hagan proyectos de inversión, que aumenten exportaciones y que se sustituyan importaciones con producción local".

"Sabemos que históricamente los grandes problemas de la Argentina se dan cuando faltan dólares, entonces desde lo productivo queremos que las empresas exporten más y que también ahorren divisas de importación, que aquello que se pueda producir en el país de manera eficiente se haga", señaló.

El ministro indicó que "hay reacomodamientos geopolíticos, todo esto es una oportunidad espectacular para el sistema industrial argentino y también del Mercosur", y remarcó que, "para la Argentina, es clave tener una balanza de divisas superavitaria".

"La Argentina sufre cuando faltan dólares, sufre porque claramente hay presiones devaluatorias y esto impacta en los precios", sostuvo.

Dijo que las líneas "son créditos que van a tener una tasa final para la pyme de 35%, lo que está por debajo de la inflación que se espera para este año, es un incentivo para invertir", y destacó que hoy el crédito pyme es "el doble en términos reales del que recibimos en 2019".

"El 53% del crédito a empresas se destina a pymes, es un récord histórico, con lo cual estamos logrando objetivos de inclusión financiera muy importantes", concluyó.

Con información de Télam