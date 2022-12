El Gobierno acordó con grandes marcas de ropa mantener precios hasta fin de febrero

Se suma a una serie de acuerdos de precios destinados a reducir la expetctativa inflacionaria. El ministro de Economía, Sergio Massa, llamó a hacer "un esfuerzo" para subir el nivel de cumplimiento.

El ministro de Economía, Sergio Massa, acordó con representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) que las principales marcas del sector mantendrán los actuales precios hasta el 28 de febrero de 2023. En este entendimiento, dentro del marco de Precios Justos, también se estableció que las nuevas prendas que ingresen a la oferta de las empresas firmantes no podrán aumentar sus precios durante el mismo período.

Según explicaron en el Gobierno, "estas medidas están destinadas a reducir la expectativa inflacionaria, al tiempo que activan la producción, fomentan el consumo y cuidan el trabajo" y "tiene como horizonte llevar previsibilidad y alivio" al bolsillo de los trabaajdpres. El acuerdo se suma a la batería de acuerdos de precios que ya anunciados con los distintos sectores de la cadena de valor de los productos de consumo masivo.

“Los más agradecidos con el acuerdo son los consumidores, porque cuando ven que el precio es accesible consumen, y cuando ven que una política pública acordada entre el sector privado y el Estado la cumplimos todos, sienten la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien”, remarcó Massa durante la reunión en el Palacio de Hacienda de la que también participó el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

El ministro agradeció a los presentes por el nivel de cumplimiento del acuerdo firmado con el sector en septiembre y convocó a “seguir impulsando un sector que genera mucha mano de obra, que tiene volúmenes de comercialización muy altos y que tiene incidencia en los precios y en la vida de los ciudadanos”. Asimismo, valoró: “De cara a las Fiestas, y enero y febrero que son meses donde hay tensión inflacionaria, valoramos el esfuerzo que hacen de seguir fijando precios porque nos permite, mientras terminamos de ordenar las variables económicas, ayudar al ciudadano de a pie tener una mejor perspectiva de su gasto cotidiano”.

Por su parte, Tombolini también agradeció la participación de las empresas en el acuerdo. "Es un sector que ha cumplido, la tasa de cumplimiento del anterior acuerdo está entre 83% y 87%. Les pido que continuemos así, que haya mucha mercadería en exhibición y que podamos recorrer este camino que propone el Ministro, que tiene que ver con cambiar la ecuación de negocio: resignar margen y ganar volumen”, indicó.

Este acuerdo garantiza la estabilidad de los precios de más de 50 marcas de indumentaria, que estarán disponibles en todo el territorio nacional en locales propios de las firmas. Asimismo, algunas de las marcas de indumentaria para niños y niñas se comprometieron a realizar descuentos especiales y ofrecerán 100 productos seleccionados con rebajas que parten desde un 30% menos del precio actual. Además, marcas deportivas de primera línea rebajarán un 15 % en varios de sus productos.

En ese marco, las empresas firmantes coordinarán con la Secretaría de Comercio los planes de importación de insumos y productos terminados para el 2023 para asegurar un buen abastecimiento que ayude a ir disminuyendo los precios de venta al público

Forman parte de la medida las marcas Quiksilver DC Shoes Roxy, Viamo, Macowens y Devre, Grisino Broer, Paula Cahen D Anvers - Original Penguin, Ay not dead, Carmela Achaval, Rip Curl, Volcom, Santa Cruz, Independent, Zoo York, Lost, Juanita Jo, Amphora, 47 Street, Markova, Ayres, Billabong, La Martina, Perramus, Cheeky, Como Quieres, Cuesta Blanca, XL Extra Large, Cuesta blanca, Ginebra, Bachino, Yagmour, Las Pepas, Prüne, Mishka, Awada, Portsaid, Desiderata, Rapsodia, Baby Cotton, Caro Cüore, Bolivia, Etiqueta Negra, Old Bridge, VER, Tascani, Sweet, Juanita Jo, Midway, Bensimon, Vitamina, UMA, Kosiuko, Akiabaray Little Akiabara, Naum, Cardon, Pampero, Lázaro, GNZ González, Clara Ibarguren, Jazmín Chebar y RA INTERTRADING SA.