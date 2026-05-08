Precio de Disney+ en mayo de 2026: cuánto cuesta cada plan

El valor de Disney+ en Argentina

El consumo de plataformas de streaming continúa creciendo en Argentina y Disney+ se mantiene como una de las opciones más elegidas por los usuarios gracias a la integración de contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y ESPN en una misma aplicación. En mayo de 2026, la plataforma mantiene distintos planes de suscripción con precios diferenciados según la calidad de imagen, la cantidad de dispositivos permitidos y el acceso a transmisiones deportivas.

Actualmente, Disney+ ofrece tres alternativas principales: Estándar con anuncios, Estándar y Premium. Cada una presenta características específicas y valores finales en pesos argentinos, ya con impuestos incluidos.

Cuánto cuesta streaming en Argentina

Cuánto cuesta Disney+ en mayo de 2026

Los precios oficiales vigentes en Argentina son los siguientes:

Disney+ Estándar con anuncios

Es el plan más económico de la plataforma y permite acceder al catálogo completo de Disney+, Hulu y otros contenidos, aunque incluye pausas publicitarias.

Precio mensual final: $11.999

Calidad de video: hasta 1080p Full HD

Audio: hasta 5.1

Dispositivos simultáneos: hasta 2

Este plan se encuentra disponible tanto desde el sitio oficial de Disney+ como a través de operadores de cable y socios de facturación seleccionados.

Disney+ Estándar

La versión Estándar elimina los anuncios en películas y series y mantiene calidad Full HD.

Precio mensual final: $15.599

Calidad de video: hasta 1080p Full HD

Audio: hasta 5.1

Dispositivos simultáneos: hasta 2

Descargas disponibles: hasta 10 dispositivos

También puede contratarse de manera directa desde Disney+ o mediante proveedores asociados.

Disney+ Premium

Es el plan más completo y el más caro del servicio. Incluye deportes en vivo a través de ESPN, mayor calidad de imagen y más dispositivos simultáneos.

Precio mensual final: $18.399

Calidad de video: hasta 4K UHD y HDR

Audio: Dolby Atmos

Dispositivos simultáneos: hasta 4

Incluye canales ESPN y eventos deportivos en vivo

Además del pago mensual, algunos planes cuentan con opción anual, lo que permite reducir el costo promedio mensual.

El valor del streaming en Argentina

Qué incluye cada plan de Disney+

La plataforma reúne contenidos de múltiples franquicias y estudios dentro de una misma aplicación. Entre los principales contenidos disponibles se destacan:

Películas y series de Disney y Pixar.

Producciones de Marvel Studios.

Todo el universo Star Wars.

Contenidos de Hulu.

Documentales de National Geographic.

Eventos deportivos y señales ESPN.

La integración definitiva entre Disney+ y Star+ permitió centralizar series, películas y deportes en un único servicio disponible para Smart TV, celulares, tablets y computadoras. Disney+ también permite sumar miembros adicionales que no vivan en el mismo domicilio del titular de la cuenta.

Los valores actuales son:

Miembro extra Estándar con anuncios: $6.999

Miembro extra Estándar: $7.399

Miembro extra Premium: $9.200

Cada miembro adicional cuenta con un perfil independiente y puede utilizar un dispositivo a la vez.

Qué promociones existen para pagar menos Disney+

Además de los precios oficiales, algunas compañías mantienen promociones especiales para acceder al servicio con descuentos o meses gratis.

Entre las promociones disponibles aparecen:

Usuarios nuevos: hasta dos meses sin cargo.

Tarjetas Visa Classic y Gold: dos meses gratis.

Visa Infinite: tres meses sin costo.

Clientes Claro: beneficios sobre el plan Premium.

Suscriptores Meli+: acceso al plan con anuncios incluido.

Clientes DirecTV con DGO Full: Disney+ Premium incluido.

Las promociones pueden variar según disponibilidad y condiciones de cada proveedor o entidad bancaria.