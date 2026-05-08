Precio de Disney+ en mayo de 2026: cuánto cuesta cada plan

El consumo de plataformas de streaming continúa creciendo en Argentina y Disney+ se mantiene como una de las opciones más elegidas por los usuarios gracias a la integración de contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y ESPN en una misma aplicación. En mayo de 2026, la plataforma mantiene distintos planes de suscripción con precios diferenciados según la calidad de imagen, la cantidad de dispositivos permitidos y el acceso a transmisiones deportivas.
Actualmente, Disney+ ofrece tres alternativas principales: Estándar con anuncios, Estándar y Premium. Cada una presenta características específicas y valores finales en pesos argentinos, ya con impuestos incluidos.
Cuánto cuesta Disney+ en mayo de 2026
Los precios oficiales vigentes en Argentina son los siguientes:
Disney+ Estándar con anuncios
Es el plan más económico de la plataforma y permite acceder al catálogo completo de Disney+, Hulu y otros contenidos, aunque incluye pausas publicitarias.
- Precio mensual final: $11.999
- Calidad de video: hasta 1080p Full HD
- Audio: hasta 5.1
- Dispositivos simultáneos: hasta 2
Este plan se encuentra disponible tanto desde el sitio oficial de Disney+ como a través de operadores de cable y socios de facturación seleccionados.
Disney+ Estándar
La versión Estándar elimina los anuncios en películas y series y mantiene calidad Full HD.
- Precio mensual final: $15.599
- Calidad de video: hasta 1080p Full HD
- Audio: hasta 5.1
- Dispositivos simultáneos: hasta 2
- Descargas disponibles: hasta 10 dispositivos
También puede contratarse de manera directa desde Disney+ o mediante proveedores asociados.
Disney+ Premium
Es el plan más completo y el más caro del servicio. Incluye deportes en vivo a través de ESPN, mayor calidad de imagen y más dispositivos simultáneos.
- Precio mensual final: $18.399
- Calidad de video: hasta 4K UHD y HDR
- Audio: Dolby Atmos
- Dispositivos simultáneos: hasta 4
- Incluye canales ESPN y eventos deportivos en vivo
Además del pago mensual, algunos planes cuentan con opción anual, lo que permite reducir el costo promedio mensual.
Qué incluye cada plan de Disney+
La plataforma reúne contenidos de múltiples franquicias y estudios dentro de una misma aplicación. Entre los principales contenidos disponibles se destacan:
- Películas y series de Disney y Pixar.
- Producciones de Marvel Studios.
- Todo el universo Star Wars.
- Contenidos de Hulu.
- Documentales de National Geographic.
- Eventos deportivos y señales ESPN.
La integración definitiva entre Disney+ y Star+ permitió centralizar series, películas y deportes en un único servicio disponible para Smart TV, celulares, tablets y computadoras. Disney+ también permite sumar miembros adicionales que no vivan en el mismo domicilio del titular de la cuenta.
Los valores actuales son:
- Miembro extra Estándar con anuncios: $6.999
- Miembro extra Estándar: $7.399
- Miembro extra Premium: $9.200
Cada miembro adicional cuenta con un perfil independiente y puede utilizar un dispositivo a la vez.
Qué promociones existen para pagar menos Disney+
Además de los precios oficiales, algunas compañías mantienen promociones especiales para acceder al servicio con descuentos o meses gratis.
Entre las promociones disponibles aparecen:
- Usuarios nuevos: hasta dos meses sin cargo.
- Tarjetas Visa Classic y Gold: dos meses gratis.
- Visa Infinite: tres meses sin costo.
- Clientes Claro: beneficios sobre el plan Premium.
- Suscriptores Meli+: acceso al plan con anuncios incluido.
- Clientes DirecTV con DGO Full: Disney+ Premium incluido.
Las promociones pueden variar según disponibilidad y condiciones de cada proveedor o entidad bancaria.