Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la última semana de octubre 2025

Los depósitos a plazo fijo continúan siendo una de las herramientas más elegidas por los argentinos para resguardar el valor de sus ahorros frente a la inflación. En un contexto económico volátil, esta modalidad se destaca por ofrecer previsibilidad y seguridad, con rendimientos que se actualizan de acuerdo con las decisiones del Banco Central (BCRA) y las estrategias de cada entidad financiera.

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) marca una diferencia clave en la rentabilidad final. Por eso, conocer las tasas actualizadas es esencial para decidir dónde invertir y obtener el mejor retorno posible.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco?

El BCRA publica una tabla comparativa con las tasas efectivas mensuales (TEM) que ofrecen los bancos para depósitos a 30 días. Según los datos vigentes, las entidades que lideran el ranking de rendimientos son el Banco CMF y el Banco Voii, ambos con una tasa del 4,5% mensual, lo que equivale a $22.500 de ganancia por un depósito de $500.000.

A continuación, el detalle de las tasas que ofrece cada banco:

Banco TEM Interés por $500.000 a 30 días Banco CMF 4,5 % $22.500 Banco Voii 4,5 % $22.500 Banco Meridian 4,33 % $21.666,7 Crédito Regional Compañía Financiera 4,33 % $21.666,7 Banco del Sol 4 % $20.000 Banco de Corrientes 3,83 % $19.166,7 Banco de la Provincia de Córdoba 3,83 % $19.166,7 Banco de Tierra del Fuego 3,75 % $18.750 Banco Dino 3,5 % $17.500 Banco Macro 3,5 % $17.500 Banco Hipotecario 3,58 % $17.916,7 Banco Comafi 3,58 % $17.916,7 ICBC 3,4 % $17.000 BBVA 3,33 % $16.666,7 Bibank 3,33 % $16.666,7 Banco Nación 3,66 % $18.333,3 Banco Credicoop 3,25 % $16.250 Banco Provincia 3,25 % $16.250 Banco Ciudad 3,16 % $15.833,3 Banco Galicia 3,08 % $15.416,7 Banco Julio 3,08 % $15.416,7 Banco Masventas 2,91 % $14.583,3

Banco CMF y Banco Voii se ubican al tope del listado con una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 4,5% , lo que equivale a una ganancia de $22.500 por cada $500.000 invertidos a 30 días .

Les siguen Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera , con un 4,33% mensual , y una ganancia estimada de $21.666,7 .

En el rango medio, entidades como Banco del Sol, Banco de Corrientes y Banco de Córdoba ofrecen rendimientos de entre 3,8% y 4% mensual.

