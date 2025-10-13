Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la tercera semana de octubre 2025

Qué banco paga mejor el plazo fijo a 30 días

Los bancos volvieron a actualizar los rendimientos de los plazos fijos en pesos, con subas generalizadas respecto de la semana anterior. Las diferencias de TNA (tasa nominal anual) entre los bancos más y menos competitivos alcanzan un diferencial de hasta 15.000 pesos por cada millón invertido. En este relevamiento, los bancos digitales y regionales lideran el ranking con tasas que rozan el 49%.

A continuación, el detalle de las tasas actualizadas banco por banco, de mayor a menor:

Banco VOII S.A. → 49% TNA

Banco Meridian S.A. → 48% TNA

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. → 48% TNA

Reba Compañía Financiera S.A. → 48% TNA

Banco Bica S.A. → 48% TNA

Banco CMF S.A. → 47% TNA

Banco de Galicia → 43% TNA

Banco del Sol S.A. → 44% TNA

Banco de la Provincia de Buenos Aires (Cuenta DNI) → 48% TNA

Banco de la Provincia de Buenos Aires (plazo fijo tradicional) → 37% TNA

Banco de Corrientes S.A. → 44,5% TNA

Banco Hipotecario S.A. → 44,5% TNA

Banco Mariva S.A. → 44% TNA

Banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) → 41,45% TNA

Banco Comafi S.A. → 40,5% TNA

Banco Credicoop Cooperativo Limitado → 39% TNA

Banco Macro S.A. → 39% TNA

Banco BBVA Argentina S.A. → 39% TNA

Banco de la Nación Argentina → 39% TNA

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. → 39,5% TNA

Banco del Chubut S.A. → 39% TNA

Bibank S.A. → 40% TNA

Banco Provincia de Tierra del Fuego → 39% TNA

Banco Julio S.A. → 37% TNA

Banco Santander → 35% TNA

Banco Ciudad de Buenos Aires → 35% TNA

Banco Masventas S.A. → 30% TNA

Banco de Formosa S.A. → 30% TNA

El ranking muestra un desplazamiento claro hacia la parte alta de la tabla por parte de los bancos digitales y de capital regional, que ofrecen los mejores rendimientos del sistema financiero. Mientras tanto, las entidades de mayor volumen, como Nación, Santander o BBVA, aplicaron subas más moderadas o directamente mantuvieron sus tasas previas. Las actualizaciones reflejan la competencia creciente por captar depósitos en pesos y ofrecen a los ahorristas una oportunidad para comparar rendimientos antes de definir sus colocaciones.

Qué es un plazo fijo

Un plazo fijo es una forma de inversión bancaria tradicional y segura, mediante la cual una persona deposita una determinada cantidad de dinero en un banco durante un tiempo previamente acordado (por ejemplo, 30, 60 o 90 días) y recibe a cambio un interés fijo al finalizar ese período. Durante ese tiempo, no se puede retirar el dinero sin perder los intereses pactados (a menos que el plazo fijo sea del tipo “precancelable”).