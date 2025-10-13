Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la tercera semana de octubre 2025

Los bancos volvieron a actualizar los rendimientos de los plazos fijos en pesos, con subas generalizadas respecto de la semana anterior. Las diferencias de TNA (tasa nominal anual) entre los bancos más y menos competitivos alcanzan un diferencial de hasta 15.000 pesos por cada millón invertido. En este relevamiento, los bancos digitales y regionales lideran el ranking con tasas que rozan el 49%.
A continuación, el detalle de las tasas actualizadas banco por banco, de mayor a menor:
Banco VOII S.A. → 49% TNA
Banco Meridian S.A. → 48% TNA
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. → 48% TNA
Reba Compañía Financiera S.A. → 48% TNA
Banco Bica S.A. → 48% TNA
Banco CMF S.A. → 47% TNA
Banco de Galicia → 43% TNA
Banco del Sol S.A. → 44% TNA
Banco de la Provincia de Buenos Aires (Cuenta DNI) → 48% TNA
Banco de la Provincia de Buenos Aires (plazo fijo tradicional) → 37% TNA
Banco de Corrientes S.A. → 44,5% TNA
Banco Hipotecario S.A. → 44,5% TNA
Banco Mariva S.A. → 44% TNA
Banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) → 41,45% TNA
Banco Comafi S.A. → 40,5% TNA
Banco Credicoop Cooperativo Limitado → 39% TNA
Banco Macro S.A. → 39% TNA
Banco BBVA Argentina S.A. → 39% TNA
Banco de la Nación Argentina → 39% TNA
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. → 39,5% TNA
Banco del Chubut S.A. → 39% TNA
Bibank S.A. → 40% TNA
Banco Provincia de Tierra del Fuego → 39% TNA
Banco Julio S.A. → 37% TNA
Banco Santander → 35% TNA
Banco Ciudad de Buenos Aires → 35% TNA
Banco Masventas S.A. → 30% TNA
Banco de Formosa S.A. → 30% TNA
El ranking muestra un desplazamiento claro hacia la parte alta de la tabla por parte de los bancos digitales y de capital regional, que ofrecen los mejores rendimientos del sistema financiero. Mientras tanto, las entidades de mayor volumen, como Nación, Santander o BBVA, aplicaron subas más moderadas o directamente mantuvieron sus tasas previas. Las actualizaciones reflejan la competencia creciente por captar depósitos en pesos y ofrecen a los ahorristas una oportunidad para comparar rendimientos antes de definir sus colocaciones.
Qué es un plazo fijo
Un plazo fijo es una forma de inversión bancaria tradicional y segura, mediante la cual una persona deposita una determinada cantidad de dinero en un banco durante un tiempo previamente acordado (por ejemplo, 30, 60 o 90 días) y recibe a cambio un interés fijo al finalizar ese período. Durante ese tiempo, no se puede retirar el dinero sin perder los intereses pactados (a menos que el plazo fijo sea del tipo “precancelable”).