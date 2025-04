Se suman trabajadores del transporte al paro de la CGT

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, ratificó la adhesión al paro de 24 horas convocado por la CGT para el jueves 10 de abril y sumó una movilización al Congreso para el 9 de abril. “Van a estar afectados todos los medios de transporte el jueves ”, afirmó el gremialista en una conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede central de la CATT.

Por su parte, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), sostuvo: “El gobierno tendrá que abrir los canales de diálogo o asumir que realmente en un sistema democrático, la protesta y la diversidad de opiniones es tan válida como los resultados que obtuvo en las elecciones”. En el mismo sentido, Schmid -que conduce también la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA)- afirmó: “Es importante que sepan que, además de los reclamos generales que tiene la CGT, nuestra área está golpeada por la desregulación de distintos sectores promovida por el gobierno de Javier Milei” y añadió “además nos enfrentamos a la limitación que intentan imponer a partir de sus paupérrimos protocolos de seguridad y el freno al derecho de huelga”.

La advertencia del gremio a Patricia Bullrich

El dirigente expresó que tienen “sobradas razones para promover la organización de esta protesta contra el gobierno de Javier Milei”. Y manifestó: “Nos sentimos aliviados si Patricia Bullrich no interviene en el dispositivo de seguridad porque con sus operativos muchos de nuestros compañeros fueron golpeados y gaseados” y agregó: “Parece ser que la ministra confía en el estatuto del bastón y de los gases porque no tiene otra respuesta y lógicamente, en cambio nuestras armas son la huelga, la protesta y la movilización, nosotros no vamos armados ni vamos a agredir a nadie”.

Por último, el sindicalista remarcó que los trabajadores que están en el sector informal y que no pueden tener una representación gremial “, porque si se continúa achicando el mercado interno, cada vez van a ser más los que trabajen en negro y van a sufrir los abusos de las distintas patronales del país”.La CATT está integrada por más de treinta sindicatos vinculados al transporte automotor de pasajeros y de carga, Subterráneos, ferroviarios, aeronáuticos, astilleros, portuarios y del transporte fluvial como marítimo del país

El "palito" de Schmid a la conducción de la UTA

Ante la pregunta por la decisión de la UTA de no adherir a la medida de la CGT votada por unanimidad, Schmid sostuvo que "los trabajadores de UTA, los compañeros que son asaltados, que sufren agresiones, que sufren violencia en sus recorridos por el conurbano, los compañeros que dejan los riñones en los servicios de larga distancia, tienen los mismos problemas que tenemos los portuarios, los marítimos, los aéreos, los camioneros, los recolectores de residuos, los subterráneos". Y remató: "Por lo tanto, ya creo que esa pregunta, además de Fernández, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de vacilaciones, es una pregunta que se tiene que hacer cada un de los trabajadores que todos los días sube al colectivo y tiene que trabajar montón de horas para llevarse una moneda a la casa".