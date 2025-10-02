Paritarias UOCRA 2025 hoy: últimas noticias y cómo quedan las escalas salariales

Cuánto cobran los empleados UOCRA.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) confirmó a El Destape que, en el marco de la negociación paritaria 2025, se alcanzó un nuevo acuerdo con las empresas del sector que contempla incrementos salariales escalonados y una mejora en los bonos para las principales categorías.

Según informó el gremio, los trabajadores de la construcción percibirán un aumento de 1,3% en septiembre y de 1,2% en octubre, ambos a cobrarse al mes siguiente, junto con un ajuste en el bono que impacta directamente en los haberes.

Actualización de los bonos por categoría

Ayudante: de $40.000 a $61.800.

Medio Oficial: de $42.000 a $64.900.

Oficial: de $46.000 a $71.000.

Oficial Especializado: de $48.000 a $74.200.

De esta manera, la conducción sindical destacó que con los nuevos valores se estaría “cubriendo la inflación estimada de septiembre y octubre de 2025”, garantizando que los salarios de los albañiles y demás trabajadores del sector no pierdan poder adquisitivo en este contexto económico.

Cuánto cobran la construcción.

UOCRA: nuevas escalas salariales en octubre 2025

Los incrementos se aplican con distinción por zonas geográficas, en línea con lo acordado en la última ronda paritaria, que incluyó aumentos escalonados y sumas fijas adicionales para los trabajadores del sector.

Zona A

Incluye CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.050 por hora (+ suma de $40.000).

Oficial: $4.325 por hora (+ suma de $42.000).

Ayudante: $3.670 por hora (+ suma de $48.000).

Sereno: $666.325 por mes (+ suma de $40.000).

Zona B

Comprende Neuquén, Río Negro y Chubut.

Oficial especializado: $5.603 por hora (+ suma de $44.400).

Oficial: $4.793 por hora (+ suma de $46.600).

Medio oficial: $4.420 por hora (+ suma de $51.000).

Ayudante: $4.095 por hora (+ suma de $53.200).

Sereno: $742.704 por mes (+ suma de $44.400).

Zona C (Santa Cruz)

Oficial especializado: $7.730 por hora (+ suma de $74.200)

Oficial: $7.240 por hora (+ suma de $77.900)

Medio oficial: $6.989 por hora (+ suma de $85.300)

Ayudante: $6.787 por hora (+ suma de $89.000)

Sereno: $1.110.600 por mes (+ suma de $74.200)

Salarios de la construcción actualizados.

Zona C Austral (Tierra del Fuego)

Oficial especializado: $10.006 por hora (+ suma de $80.000)

Oficial: $8.570 por hora (+ suma de $84.000)

Medio oficial: $7.910 por hora (+ suma de $92.000)

Ayudante: $7.279 por hora (+ suma de $96.000)

Sereno: $1.328.216 por mes (+ suma de $80.000)

Impacto en el costo de la construcción

Los nuevos valores representan un alivio en el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también repercuten en los costos del sector. Según el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Gran Buenos Aires, los precios avanzaron 1,6% en julio, acumulando 10,9% en lo que va del año y 31% en los últimos doce meses.

El mayor impulso provino justamente de la mano de obra, que subió 1,7% en el mes, en sintonía con los acuerdos paritarios recientes. A ello se suman los aumentos en materiales y servicios, factores que en conjunto determinan el valor final de las obras.