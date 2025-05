Comercio: las cámaras desconocen al Gobierno y pagan la paritaria no homologada

El sindicato de trabajadores de comercio, FAECYS, anunció que las cámaras del sector desconocerán la postura del gobierno de Javier Milei y pagarán igualmente el aumento acordado, pese a que el Ministerio de Capital Humano había establecido que la paritaria debía reverse y había adelantado que no la homologaría.

"FAECYS confirmó que esta semana los supermercados y comercios comenzarán a abonar los aumentos estipulados en el acuerdo paritario", señaló el gremio conducido por Armando Cavalieri en un comunicado difundido en las últimas horas.

En ese sentido, el sindicato agregó que "gracias a su diálogo responsable con las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME Y UDECA), y en reconocimiento a la validez del acuerdo firmado paritario firmado, correspondiente al trimestre abril-junio, los supermercados y comercios se comprometieron a abonar durante la corriente semana los incrementos salariales previstos".

"Esta decisión refuerza la vigencia del convenio y aporta certidumbre a miles de trabajadores del sector. Desde FAECYS recordaron que el acta suscripta contempla una cláusula especifica que garantiza la validez y aplicación del acuerdo, incluso en el caso de que la homologación administrativa no se produzca de manera inmediata", aclaró el mismo gremio.

Al respecto, precisó que "en concreto, el artículo décimo del acuerdo estipula: 'Para el caso de estar pendiente la homologación del acuerdo y se produzcan vencimientos de los plazos pactados para el pago de los incrementos en la forma escalonada prevista, los empleadores abonarán las sumas en la forma convenida con la mención 'pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025, el que quedará reemplazado y compensado por los rubros correspondientes una vez homologado el acuerdo'".

El titular de CAME reconoció que "no entiende" la postura del Gobierno

En este contexto, el presidente de la CAME, Ricardo Diab, reconoció: "Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con el Sindicato de Comercio". El acuerdo alcanzado prevé un aumento salarial acumulativo del 5,4% distribuido en tres tramos y establece que el salario básico con presentismo alcanzará los 1.123.000 pesos. Además, se acordaron sumas fijas que se incorporarán a los básicos a partir de julio.

"No recuerdo un antecedente similar", admitió Diab en diálogo con El Destape AM 1070, en referencia a que en los últimos años no hubo otra situación en la que el gobierno de turno rechazara una paritaria ya acordada por las partes patronal y gremial. "Es el Gobierno el que frena ese acuerdo entre privados", advirtió.

En ese marco, Diab advirtió: "No entro en el razonamiento del Gobierno". "No lo logramos entender", agregó respecto a por qué Capital Humano resolvió no homologar el aumento aunque las partes estuvieran de acuerdo.

El Ministerio de Capital Humano desestimó la paritaria de comercio ya acordada

El viernes de la semana pasada, la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, había anunciado que convocaría a las cámaras y al gremio del sector de comercio para "renegociar" la paritaria ya acordada, sin dar mayores explicaciones.

"La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se encuentra en pleno análisis de la situación vinculada a la dificultad de orden público e interés general en relación con la homologación de la última paritaria del sector de comercio", afirmó la dependencia de Julio Cordero en un comunicado que publicó el viernes pasado.

"Dado el contexto general, la Secretaría está evaluando los términos del acuerdo suscripto entre las partes. En este marco, en los próximos días convocará a las mismas con el objetivo de renegociar el contenido, con vistas a alcanzar un nuevo acuerdo", agregó. Pese a ello, en las últimas horas las partes decidieron avanzar igualmente sin el visto bueno del Gobierno.