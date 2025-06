Paritarias sanidad: cuánto cobran los trabajadores en julio 2025

El acuerdo de Sanidad aún no tuvo homologación

Los trabajadores del sector de la salud agrupados en la Federación de Sanidad (FATSA), que lidera Héctor Daer, percibirán tres sumas fijas de $25.000, $40.000 y $60.000 en los meses de mayo, junio y julio, respectivamente, como parte del acuerdo paritario alcanzado con las cámaras empresariales del sector privado. En total, acumularán $125.000 en adicionales no remunerativos en solo tres meses, además de un aumento salarial del 4,5% distribuido en tres tramos mensuales del 1,5%.

El entendimiento fue firmado pese a la presión oficial por mantener una pauta de aumento del 1% mensual. De hecho, la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, aún no homologó el convenio, aunque las cámaras se comprometieron a pagar igual los incrementos acordados.

El nuevo acuerdo impacta directamente en las escalas salariales del sector. Por ejemplo, un Cabo Enfermero Profesional recibirá un salario básico de $1.075.482,74 en junio, al que se sumarán los $40.000 de asignación no remunerativa, alcanzando un ingreso total de $1.115.482,74. Este esquema se replica para todas las categorías, con ajustes progresivos en los meses posteriores.

Hasta la firma del acuerdo, los empleadores del sector asistencial mantenían una postura firme alineada con la pauta del Gobierno. Sin embargo, las medidas de fuerza convocadas por FATSA y la amenaza de un plan de lucha más amplio terminaron por forzar una mejora salarial.

“El sistema de salud no puede sostenerse con trabajadores mal pagos”, advirtió Daer, quien también es cosecretario general de la CGT. Según expresó, el acuerdo es un paso necesario para “evitar que los salarios queden licuados frente a la inflación”.

“Vamos a resistir para que no nos perjudiquen, para no perder y para que no nos bajen los salarios”, expresó Daer la semana pasada, para luego cuestionar “la irresponsabilidad de los empresarios que se niegan a recomponer los salarios del sector asistencial. Con trabajadores mal pagos no hay sistema de salud que funcione”.

Salarios sanidad julio

Acuerdo sanidad salarios julio

Paritarias sanidad julio 2025: un bono escalonado que mejora el ingreso real

Las sumas fijas acordadas permitirán que los salarios del sector superen el ajuste oficial, aún sin una recomposición porcentual significativa. Esta modalidad —combinación de porcentajes moderados y bonos en efectivo— se repite en otros gremios, como Camioneros, UOCRA o Comercio, que también buscan recuperar poder adquisitivo sin enfrentar la negativa del Gobierno a homologar subas por encima del 1% mensual.

Por ahora, el acuerdo de Sanidad se mantiene en la misma situación que otras paritarias no homologadas, como la de Comercio (5,4% en el trimestre) o la de la UOM (7,6% entre abril y agosto), que incluyeron también sumas fijas de hasta $30.000 mensuales para abril y $25.000 para cada uno de los meses restantes.