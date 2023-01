Paritarias 2023: gremios rechazan 60% de pauta salarial

Pablo Moyano sostuvo que "muchos gremios van a firmar por encima de esa pauta". ATE Nacional se manifestó en la misma línea y pidió paritarias sin techo.

El referente del sindicato de Camioneros y cotitular de la CGT Pablo Moyano rechazó este lunes el aumento paritario de un 60% para 2023, propuesta por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, al afirmar que "muchos gremios van a firmar por encima de esa pauta". En la misma línea, el referente de ATE Nacional Rodolfo Aguiar también se manifestó contra esta cifra al afirmar que "no hay que confiar en los cálculos" que suponen ese nivel de aumento salarial para este año.

"Ojalá que (las paritarias) sean del 60% porque quiere decir que bajó la inflación, pero yo no creo", afirmó Pablo Moyano en diálogo con la radio Futuröck. "La CGT no fija paritarias. Son libres, cada gremio sabe hasta dónde puede llegar a acordar", agregó.

En la misma línea, el dirigente camionero sostuvo: "No creo que muchos gremios firmen por ese número, pero yo no me quiero meter en las paritarias de otros gremios", y precisó que "muchos van a solicitar por encima de esa pauta (del 60%)". De todos modos, sostuvo que espera que "lo que hace el ministro de Economía (Sergio Massa) para bajar la inflación influya en los próximos meses para conseguir buenos salarios".

Camioneros cerró a fines de octubre pasado un aumento del 107% en cuatro etapas hasta octubre de 2023, uno de los más altos del país, que incluye además una revisión en julio próximo, detalló Moyano.

Así, el cosecretario General de la CGT rechazó la pauta de las paritarias que propuso el Ministerio de Trabajo para este año. "No es un acuerdo, es una política que propiciamos", expresó al respecto, Kelly Olmos, la semana pasada en declaraciones radiales ante la consulta de si se llegó a un acuerdo con los gremios para impulsar en 2023 una paritaria del 60% con revisión, en línea con la previsión de inflación del Ministerio de Economía. La ministra agregó que para esto cuenta con el "apoyo mayoritario de la CGT".

Los estatales rechazan una paritaria del 60%

En paralelo, el Secretario Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que "es inadmisible que pretendan ponerle un techo a la discusión salarial de este año”, y agregó que el tope del 60% "es contrario a las paritarias libres que siempre propagandizó el Gobierno".

"Con este Gobierno, la inflación real casi siempre duplicó las previsiones presupuestarias. No existe ningún argumento que indique que esta vez debemos confiar en los cálculos de la cartera económica. Además, la tendencia a la baja a la que refiere la gestión, todavía no está consolidada", sostuvo Aguiar.

En este marco, exigió también que “se aplique de manera inmediata la cláusula de revisión sobre último entendimiento alcanzado y que se otorgue una suma fija como mínimo de 30.000 pesos, como única posibilidad de garantizar que exista recuperación de ingresos en el sector público".