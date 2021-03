La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados y el Centro Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) convinieron hoy otro 7 por ciento de mejora salarial a partir de abril próximo para el personal del convenio colectivo 607/10, por lo que la recomposición de los haberes acumuló durante el año un 44 por ciento por paritarias.

Un documento del sindicato que conduce Alberto Fantini informó que con ese acuerdo concluyó la revisión salarial de forma oportuna acordada para el período 1° de mayo de 2020-30 de abril de 2021, que contempló una nueva mejora del 7 por ciento.

La recomposición se sumará al 36,4 por ciento vigente hasta este mes, en tanto las partes acordaron modificar la base de cálculo en un 3 por ciento más para la nueva negociación. "El nuevo acuerdo fue producto del diálogo y la negociación con los empresarios, en un año muy difícil por la pandemia de coronavirus", destacó Fantini en el comunicado.

La negociación en la actividad es interanual y tiene vigencia de mayo a abril, cuando sindicalistas y empresarios retomarán el diálogo para analizar la realidad económica. “Vaya nuestro reconocimiento para todos trabajadores de la carne que, comprometidos con el rol de trabajadores esenciales en el marco de la pandemia, han garantizado el plato de comida para nuestras familias y para el pueblo argentino en un año tan complejo” concluyó Fantini.

Empresarios de la carne reconocen que los salarios son bajos

El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), que nuclea a los frigoríficos, Miguel Schiariti, reconoció que un trabajador de la carne cobra entre 60 mil y 80 mil pesos, cifra que consideró baja. "No lo aumentamos porque no dan los costos", se excusó al decir que los costos aumentaron de forma desproporcionada y que no pueden ser trasladada a precios.

"No hay chance de que baje el precio de la carne. Tengamos en cuenta que es un producto que viaja muchos kilómetros para ir a un frigorífico y el combustible aumentó un 50 por ciento desde octubre. Todo eso es aumento de costo y el impuesto que tienen los combustibles es del 50 por ciento, fijensé si el Estado no podría hacer mucho para bajar los precios", enfatizó.

El empresario argumentó que el Estado debería bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los alimentos, debido a que es regresivo porque lo pagan aquellos que más tienen y los que menos tienen en iguales condiciones. "Los empresarios no somos responsables del aumento, hacemos malabarismos para sostener las empresas en los lugares donde están", afirmó.