Industriales ópticos dicen que las plataformas de comercio digital facilitan el contrabando

La Cámara Argentina de la Industria Óptica y Afines (Cadioa) reiteró hoy su advertencia sobre los perjuicios para la industria local y la salud de los ciudadanos ocasionada por la venta de artículos de contrabando o sin cumplimiento de las normas básicas de calidad.

El presidente de Cadioa, Norberto Fermani, explicó que “aunque no podemos desconocer que la venta por plataformas digitales es un hecho que vino para quedarse, también es una herramienta que permite la venta de productos que de otra forma no podrían comercializarse porque no cumplirían con las normas básicas de calidad”.

Asimismo, el empresario óptico señaló que en estas plataformas “podemos observar que gran parte de estos productos son de contrabando y no se evidencia que sean marcas que hayan ingresado al país legalmente”.

“Estas plataformas digitales terminan siendo cómplices porque no pueden desconocer que gran parte de los anteojos que se comercializan son marcas que no están habilitadas en el país”, agregó.

Por este motivo, Fermani aseguró que “las plataformas digitales deberían exigir a los comercializadores que presenten las declaraciones juradas de calidad como así lo exige la norma de la Secretaría de Comercio”.

La Secretaría de Comercio exige desde el 12 de diciembre de 2022 que todos los anteojos sin excepción tienen que tener un código alfanumérico que haga en relación a una declaración jurada de calidad del fabricante o responsable de la marca y el número CUIT correspondiente grabado dentro del anteojo con su etiquetado específico que le de trazabilidad al producto a su origen.

“Estas plataformas terminan siendo una herramienta para la distribución de productos de contrabando y productos dañinos para la salud”, alertó Fermani.

