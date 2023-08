La Aduana evitó contrabando de mercadería en diferentes operativos en Paso de los Libres

La Dirección General de Aduanas (DGA) evitó el contrabando de mercaderías valuadas en más de $ 2 millones y US$ 25.000, en una serie de operativos en Paso de los Libres, Corrientes.

Por un lado, en la frontera entre Paso de los Libres y Uruguayana, Brasil, durante una serie de controles fronterizos la DGA descubrió un cargamento de carne en contrabando.

Se trató de más de 600 kg de carne en asientos y baúl de un auto con matrícula de Brasil que llegó al puesto de control de la Aduana, y según precisiones de la DGA “tras las preguntas de rutina, los agentes aduaneros notaron que el hombre llevaba una gran cantidad de cajas de cartón con carne sin declarar y sin los cuidados sanitarios correspondientes, frente a lo que el personal aduanero procedió a descargar la carga y encontró cajas y bolsas llenas de distintos cortes vacunos y hamburguesas, una mercadería que pesaba 629 kg tenía un valor de $ 1.800.000”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La carga en cuestión fue secuestrada por intentar cruzar al país vecino con mercadería prohibida, y por tratarse de una transgresión al Régimen de Equipaje del Código Aduanero.

Por otro lado, la Aduana comunicó otra infracción, la de un ciudadano correntino que quería ingresar a la Argentina desde Brasil con dólares sin declarar que tenía escondidos en su auto.

El personal del organismo sometió al vehículo a un medio no intrusivo de control: el escáner aduanero, por el cual identificaron una imagen sospechosa y revisaron el baúl y los asientos, pero cuando inspeccionaron el torpedo del auto encontraron una bolsa de nylon que contenía dinero en efectivo.

Retiraron el paquete y, ante la presencia de testigos, “contabilizaron US$ 25.000: dos fajos de US$ 10.000 y cinco más pequeños con US$ 1.000 cada uno”, según reportó hoy la Aduana.

Al respecto, desde el organismo estatal recordaron que “la normativa establece que, de introducir en territorio argentino valores equivalentes a 10 mil dólares o más, los viajeros deben declararlo ante el servicio aduanero al momento de ingresar al país, por lo que el accionar del hombre en cuestión es una infracción contemplada tanto en el artículo 978 del Código Aduanero como en la Resolución General 2704/09 AFIP”.

Los agentes labraron las actas correspondientes, e informaron al Juzgado Federal de Paso de los Libres que ordenó secuestrar el dinero, retener el teléfono celular del hombre e interdictar el vehículo.

Finalmente, también en Paso de los Libres personal aduanero incautó un camión con matrícula de Brasil por transportar mil litros de combustible de manera ilegal, en una maniobra que constituye una transgresión al régimen de equipaje tipificada en el artículo 979 del Código Aduanero, régimen que no admite la exportación de combustible.

La aduana secuestró la carga valuada en $ 280.000 e incautó el vehículo.

Con información de Télam