Falta gasoil en estaciones de servicio del Interior: piden subas de hasta el 30%

La estaciones de servicio nucleadas en FECAC y CECHA afirmaron que la situación afecta sobre todo al interior del país y alertaron por un "atraso en los precios".

Las estaciones de servicio denunciaron este martes faltantes y desabastecimiento de diésel y gasoil, al tiempo que afirmaron que hay "un atraso en los precios" superior al 30% que puede afectar su "supervivencia".

"Advertimos una vez más que estamos a las puertas de una crisis que afectará a toda la cadena productiva. El atraso del 32% por ciento en los precios es lo que llevó a que hoy estemos frente a las primeras señales de desabastecimiento en combustibles claves como gasoil y el diésel", anunciaron la Federación de Expedientes de Combustibles y Afines (FECAC) y la Confederación de Entidades de Comercio e Hidrocarburos (CECHA) en un comunicado conjunto.

La situación afecta sobre todo al interior del país, mientras que en el AMBA "prácticamente no se nota" debido a que en la región metropolitana se consume más nafta de diésel, aclaró a El Destape Gabriel Bornoroni, presidente de FECAC y CECHA.

El representante de las estaciones de servicio explicó que el problema es que las petroleras no están comprando los insumos de abastecimiento debido a que al venderlo en el mercado interno argentino irían a pérdida, por lo que el faltante se da en el 25% de combustibles que el país debe importar.

"No es que las petroleras estén especulando porque están stockeadas y no quieren vender, sino que directamente no compran", resumió. La diferencia en el precio internacional del barril de petróleo y su valor en el mercado local es del 32%, precisaron FECAC y CECHA.

El precio del diésel y el gasoil

Las estaciones entienden que el valor de venta de los combustibles al público debería subir para garantizar su sustentabilidad: "A la recesión y la pandemia es necesario sumarle otras causas que explican la crisis: la fuerte inflación, el aumento de costos, las discusiones paritarias con un techo alto y el atraso en los precios en los surtidores se convirtieron en un combo explosivo que cada día drena las posibilidades de supervivencia de las 5 mil estaciones que operan en el país".

En ese sentido, Bornoroni detalló que la situación no está relacionada a la guerra en Ucrania sino que los problemas de abastecimiento existen desde diciembre pasado, aunque reconoció que ahora se agravaron debido la alta demanda por la época de cosecha.

“Hace tres meses que venimos avisando por todos los medios que esto iba a pasar. Hoy en las estaciones estamos operando con sistema de cupo, podemos vender 15 litros de gasoil por cliente", alertó el directivo. El 59% de las estaciones de servicio del país no alcanza a cubrir la demanda mensual, denunciaron las entidades.

Bornoroni aseguró además que desde hace 15 días que viene pidiendo una reunión con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y con el secretario de Energía, Darío Martínez, pero que su solicitud no fue atendida. Desde Comercio Interior afirmaron a El Destape que hasta el momento el sector empresarial no pidió formalmente una reunión para tratar el tema.