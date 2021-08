Cancillería considera prioritario mantener unido el bloque del Mercosur

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, afirmó que "el Mercosur tiene que conectarse con mayor intensidad con el mundo", al tiempo que señaló que "todos los que lo integramos somos conscientes de la necesidad de mantener unido al bloque".

"No es cierto que la Argentina está cerrada al intercambio con las principales potencias del mundo. El Mercosur sigue siendo la herramienta que llevará al desarrollo de la región, más allá de las diferencias existentes entre sus socios. Los problemas macroeconómicos que recibió la gestión del presidente Alberto Fernández fueron heredados de Mauricio Macri", sostuvo Neme en un reportaje con el diario La Gaceta.

En relación con la decisión de algunas empresas de retirar sus inversiones de la Argentina, el funcionario del Palacio San Martín explicó que "los problemas de la agricultura y la producción argentina, con más de 100 años jugando en el primer nivel en el mercado mundial, no se resuelven en una elección de medio término.

"¿Por qué dije que nos parece razonable que no tomen decisiones altisonantes en el marco de una campaña electoral? Por un lado, tuvimos una reunión con Bayer que le pidió al Gobierno, en el marco de una reunión con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que colabore en las gestiones ante la Unión Europea para la renovación de registros de glifosato y el mismo día la multinacional anuncia que suspenderá la venta de semilla de soja transgénica llamada Intacta. Este tipo de anuncios no corresponde, sobre todo de una multinacional. Debe haber reciprocidad en la relación. Por otro lado, Dow anuncia que cerrará su planta en Santa Fe el año que viene. ¿Qué sentido tiene? ¿Causar más conflictividad social? Eso no tiene nada que ver con la lógica de negocio. Más allá de las decisiones de las casas matrices, los ejecutivos tienen la posibilidad hablar con nosotros todos los días para plantear sus inquietudes", se explayó el diplomático en la entrevista.

Respecto de las relaciones comerciales con terceros países, Neme enfatizó que "estamos en una excelente relación con todos los países e intensificamos esas relaciones comerciales y económicas más allá de las limitaciones que nos impone la pandemia del coronavirus. Nuestro primer objetivo es el Mercosur como una plataforma para que la región en general y la Argentina en particular puedan proyectarse. En segundo lugar, estamos negociando con todos los países sudamericanos la actualización de los acuerdos de complementación económica en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Aladi)".

"Hay avances importantes en las normas de contenido de origen con Chile que facilitará la exportación de 10.000 camionetas. Estábamos esperando la asunción de las autoridades peruanas para retomar las negociaciones, de la misma manera que avanzamos con Colombia y con Ecuador", agregó.

Sobre las relaciones entre los socios del Mercosur, Neme puntualizó que se está "cerca de conciliar, de acordar, pese a que tenemos diferentes miradas. Todos los que integramos el Mercosur somos conscientes de la necesidad de mantener unido al bloque porque es la mejor plataforma de desarrollo del comercio en el contexto global. Por eso, tengo plena confianza de que seguiremos juntos". "Brasil quedó en acercarnos una nueva propuesta de Arancel Común Externo, muy cercano a lo que nosotros podemos aprobar", remarcó.