Oficializaron los cambios en el MEP y el CCL: en qué consisten

Fueron formalizados a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Se trata de una medida restrictiva que, a partir de este miércoles, busca reducir la volatilidad en el mercado cambiario.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la modificación al mecanismo de compra venta de bonos soberanos denominados y pagaderos en dólares, a través de los cuales se accede a dólar MEP y CCL, y la limitación por 15 días la venta de las divisas obtenidas. Se trata de una medida restrictiva que busca evitar el arbitraje con otros activos dolarizados.

La nueva restricción fue formalizada a través de la resolución general (RG) 962/23 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La norma estableció que si una persona o empresa compró dólar MEP podrá enviar las divisas adquiridas a su cuenta bancaria, tal y como rige actualmente, solo que tendrá una restricción de 15 días para vender esos dólares contra activos dolarizados.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al respecto dispuso que "se podrán cursar órdenes para concertar operaciones con liquidación en moneda extranjera o para transferir valores negociables desde o hacia el exterior, solo si durante los 15 días corridos anteriores, el cliente no concretó operaciones de venta de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares emitidos por la Argentina bajo ley local o extranjera, con liquidación en moneda extranjera, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo y, asimismo, que exista manifestación fehaciente de no hacerlo en los 15 días corridos subsiguientes".

La resolución determinó además "algunas limitaciones prudenciales para aquellos clientes que realicen ventas de estos mismos títulos con liquidación en moneda extranjera”. En ese sentido, remarcó que la RG 959/2023 del mismo organismo “precisa ciertas regulaciones específicas para la concertación y liquidación de operaciones por parte de cada una de las subcuentas alcanzadas por el concepto de cartera propia de agentes, y que revisten el carácter de inversores calificados".

Por su parte, el presidente de la CNV, Sebastián Negri, afirmó que “la RG 962 no cambia nada la operatoria habitual del 99% de quienes hacen MEP y CCL”, y puntualizó que “lo que hace, como su antecedente, la RG 907, es evitar arbitrajes por diferencias de precios entre títulos públicos y otros instrumentos, como se venía advirtiendo en los últimos días, distorsionando el mercado".

Qué busca evitar los cambios en el MEP y el CCL

En ese sentido, la medida busca evitar los llamados "rulos", un mecanismo de arbitraje a través del cual se compra un activo por un precio bajo y se vende por otro más caro, teniendo una diferencia inmediata.

Según pudo saber El Destape, la CNV analiza "los arbitrajes y rulos que hicieron las sociedades de Bolsa" en las últimas jornadas. Según fuentes del mercado, hubo operaciones fuera del marco habitual y de importante volumen que promueven la suba de las versiones financieras del dólar, lo que se conoce como contado con liquidación y Bolsa (o MEP).

Los datos que manejan en el ente darían cuenta de la intervención de las operadoras denominados Agentes de Liquidación y Compensación Integral (Alyc), que llevan a cabo el arbitraje de bonos entre el mercado local y exterior, para generar enormes ganancias por comisiones a partir de la disparada de los precios de los tipos de cambio alternativos. La reiteración del rulo y los montos es lo que configura la maniobra especulativa, y la facilitación por parte de las sociedades de bolsa sí son motivo de sanción.

Es decir, el Gobierno no va por individuos pequeños que no generan distorsiones mayores, sino que los informes de la CNV apuntan directamente a los jugadores del mercado que pueden causar daño a través de maniobras especulativas. Cabe remarcar que las mismas no representan un delito particular.

Si bien existen más de 200 Alyc inscriptas, el negocio está controlado por cuatro o cinco empresas. En el listado del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) se encuentra el ranking de las mayores operadoras, las cuales además operan para algunos bancos, aunque el negocio principal son los dólares financieros. Para hacer contado con liquidación, el podio con las principales operadoras son: Allaria Ledesma & Cía., Buenos Aires Valores, AR Partners, Balanz Capital Valores, y SBS Trading.