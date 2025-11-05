De cuánto es el salario mínimo de jubilados en noviembre 2025: cuánto cobran

Jubilados ANSES: cuánto cobran de mínima

Las jubilaciones aumentarán un 2,1% en noviembre de 2025, en línea con la inflación de septiembre, según la fórmula de movilidad jubilatoria implementada por el Gobierno de Javier Milei desde abril de 2024. Además, se mantiene el bono mensual de $70.000, lo que lleva el haber mínimo a $403.151.

Con este incremento, la jubilación mínima sin bono asciende a $333.151, mientras que con el bono incluido, los haberes mínimos continúan mostrando una pérdida real del 6,1% frente a noviembre de 2023 y del 3,7% interanual respecto de noviembre de 2024.

En cambio, los jubilados que cobran por encima del haber mínimo —y no perciben bonos— registran una suba real del 1,6% interanual, reflejando la recuperación parcial del poder adquisitivo en los haberes medios y altos del sistema.

Jubilados ANSES: el monto a cobrar

Jubilados: cómo se calculan los aumentos con la nueva fórmula de movilidad

La actual movilidad jubilatoria, establecida por decreto en abril de 2024, reemplazó el esquema anterior basado en la recaudación y los salarios. Desde entonces, los haberes se actualizan todos los meses por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

En el momento del cambio de fórmula, el Gobierno otorgó un ajuste adicional del 12,5% para compensar parte de la inflación de enero de 2024, que había sido del 20,6%. Según el INDEC, la inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1%, por lo que los haberes de noviembre se ajustan en la misma proporción.

Jubilados ANSES: cuánto se paga

Jubilados: quiénes cobran el bono y cómo impacta

El bono de $70.000 continúa vigente para quienes perciben la jubilación mínima y se abona en forma decreciente para quienes cobran haberes inferiores a $403.151 (el valor de la mínima más el bono). Por ejemplo, un jubilado que percibe $400.000 recibe un bono de $3.151.

Sin embargo, el monto permanece congelado desde marzo de 2024, por lo que perdió un 44,9% de poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. Para mantener su valor real, el bono debería rondar los $127.000 en noviembre de 2025.

De esta forma, el sistema jubilatorio refleja dos realidades: mientras las jubilaciones medias muestran una leve mejora real, los haberes mínimos siguen rezagados, afectados por el estancamiento del bono y la inflación acumulada.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Para conocer la fecha exacta de cobro de la jubilación o pensión, ANSES recomienda realizar la consulta a través de su plataforma digital oficial siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de www.anses.gob.ar. Seleccionar la opción “Cobros” o “Calendario de pagos”. Hacer clic en “Jubilaciones y Pensiones”. Consultar el calendario correspondiente a noviembre 2025. Verificar la fecha exacta de cobro según la terminación del número de documento (DNI).

El sistema mostrará automáticamente el día de pago asignado, según el cronograma vigente para cada grupo de beneficiarios.