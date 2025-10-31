De cuánto es la mínima de jubilados en noviembre 2025

Cuánto cobran los jubilados con aumento en noviembre

Los jubilados y pensionados recibirán en noviembre de 2025 un nuevo incremento del 2,1% en sus haberes, según lo establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La actualización se calcula en base al dato de inflación de septiembre informado por el INDEC, en el marco del esquema de movilidad mensual que rige desde marzo del año pasado.

El ajuste alcanza a todos los beneficiarios del sistema previsional nacional, incluidos quienes perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Jubilados ANSES: cuánto cobran

Cuánto cobrará un jubilado por la mínima en noviembre de 2025

Tras la aplicación del aumento, el haber mínimo quedó establecido en $333.150,65. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno decidió mantener vigente durante noviembre, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los montos más bajos.

De esta manera, un jubilado que cobre la mínima percibirá un total de $403.150,65 en noviembre de 2025. Este valor incluye el haber mensual y el bono complementario, que será depositado en la misma fecha del pago habitual.

El bono extraordinario, que se otorga desde marzo de 2024, continuará sin modificaciones en su importe. El refuerzo se abona completo a quienes cobran el haber mínimo y de forma proporcional a quienes superan ese monto, sin exceder el tope establecido por ANSES.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Para conocer la fecha exacta de cobro de la jubilación o pensión, ANSES recomienda realizar la consulta a través de su plataforma digital oficial siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de www.anses.gob.ar. Seleccionar la opción “Cobros” o “Calendario de pagos”. Hacer clic en “Jubilaciones y Pensiones”. Consultar el calendario correspondiente a noviembre 2025. Verificar la fecha exacta de cobro según la terminación del número de documento (DNI).

El sistema mostrará automáticamente el día de pago asignado, según el cronograma vigente para cada grupo de beneficiarios.

ANSES: jubilados con aumento

Montos de jubilaciones y pensiones en noviembre 2025

Además de la jubilación mínima, los distintos haberes del sistema previsional nacional quedarán conformados de la siguiente manera durante noviembre, sin considerar el bono adicional:

Jubilación mínima: $333.150,65

Jubilación máxima: $2.241.788,48

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.520,51

Pensiones No Contributivas (PNC): $233.251,24

Prestación Básica Universal (PBU): $152.401,22

Todas estas prestaciones se actualizan mensualmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, en cumplimiento del esquema de movilidad por inflación establecido por el Decreto 274/2024. Además del aumento en las jubilaciones y pensiones, en noviembre también se actualizarán otras prestaciones sociales administradas por ANSES, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Con el incremento del 2,1%, estos beneficios mantienen su poder adquisitivo frente al índice de precios, mientras se sostienen los refuerzos complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1.000 Días, que se acreditan automáticamente junto a la asignación principal.