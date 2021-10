Asignación Universal Alimentaria PAMI: cómo es y requisitos

La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, detalló que a partir de este mes, se incorpora a los jubilados y jubiladas mayores de 85 años al programa alimentar del PAMI. Este mes será una entrega plus de más de 6 mil pesos.

En el marco de las medidas económicas para mejorar la calidad de vida y los ingresos de los jubilados y jubiladas argentinas, el PAMI amplió su programa Alimentario y a partir de este mes fueron incorporados al beneficio los mayores de 85 años que cobren la jubilación mínima.

Lo detalló en diálogo con El Destape Radio la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, quien destacó este esfuerzo fiscal del Gobierno nacional para "contribuir a una situación complicada". Este mes, el beneficio será doble ya que contará con un plus que llegará a más de 6 mil pesos por afiliado.

"Cómo parte del refuerzo con una óptima integral que nosotros tenemos de la salud, el PAMI tiene históricamente un programa Alimentario, que fue una política que durante el macrismo fue absolutamente diezmada y obviamente denigrada, a la que ahora nosotros estamos incorporando, además de las 550 mil personas que ya cobraban todos los meses está Asignación, a todos los afiliados de PAMI mayores de 85 años que cobren la jubilación mínima", detalló la funcionaria. Es así que este grupo verá reflejado en sus recibo de haberes jubilatorios una prestación extra que "es el aporte que el PAMI está haciendo" que "el mes que viene será de un pago doble alrededor de 6 mil pesos que van a cobrar 700 mil personas con un esfuerzo fiscal del Gobierno nacional de 4 mil millones de pesos".

Qué es el programa Alimentario PAMI

El Programa Alimentario PAMI consiste en la entrega mensual de un bolsón de alimentos a las personas afiliadas inscriptas, que se entregaban en los centros de jubilados y pensionados. Esta prestación alimentaria incluía productos secos seleccionados por nutricionistas para completar la alimentación diaria.

Sin embargo, esta entrega debió suspenderse por la interrupción de las actividades grupales en los centros de jubilados y pensionados por la pandemia del COVID-19. En este marco, a través de un convenio con ANSeS, PAMI cumple con esta prestación mediante pagos mensuales por recibo de haberes de jubilaciones y pensiones.

Se trata de un monto mínimo de $ 3000, mientras que aquellos jubilados y pensionados que se encuentren en zonas geográficas desfavorables, pueden sumar $ 7200. Esta prestación extraordinario correspondiente al Programa Alimentario incorporará este mes a los mayores de 85 años, que perciben un haber mínimo, ya sea Jubilación o Pensión.

"Con la incorporación de las personas mayores de 85 años estamos universalizando el Programa Alimentario", destacó la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich. El pago del bono extraordinario que ahora incorpora a mayores de 85 que cobren la mínima este mes estará detallado en el recibo. En tanto, su acreditación se realiza por terminación de DNI y día asignado.

En este marco, la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich destacó que "los haberes van recuperándose más que la inflación y eso va permitiendo pasar un poco los aumentos de los precios". "A esto se suma los medicamentos gratis que son un costo fijo muy importante para los adultos mayores por lo que fue un alivio. Unas 3 millones de personas hoy ahorran 4200 pesos en promedio así que eso es un refuerzo a los haberes jubilatorios", enfatizó.

"Los que cobran la mínima son la prioridad"

"Pero a pesar de eso entendemos que hay determinadas población que hay que reforzar y los que cobran la mínima son la prioridad", agregó. Respecto a que casi un 80 por ciento de las personas cobran dos haberes, aseguró que "la mayoría de las mujeres argentinas cobramos la mínima y aunque tengan dos haberes queremos reforzarla".

Por último, la funcionaria hizo referencia a la salud de los afiliados del PAMI tras la pandemia del Covid-19 y aseguró que "todavía hay mesura en la población para ir a los centros médicos". "Estamos tratando de chequear a nuestros jubilados, por eso lanzamos Chequéate en casa, para el auto chequeo y estar atentos a posibles personas de riesgos".

"Heredamos de la gestión anterior un sistema que le pagaba a los especialistas de una manera ridícula: le pagaba una cantidad de plata atendiera a uno o mil pacientes lo que generaba que no atiendan los médicos. Nosotros cambiamos la forma de financiamiento de nuestros especialistas pero: le pagamos si atiende, si no atiende no se le paga, lo que está generando mayor atención para que nadie tenga que esperar su turno", completó.