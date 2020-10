Al cumplirse un nuevo aniversario de la estatización de la AFJP, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, recordó ese proceso: "En 2003 el 50% de los jubilados no tenían cobertura y cuando Cristina dejó el gobierno más del 95% tenía".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el ex vicepresidente dijo: "Comencé diciéndole a Cristina que el mundo no iba a ser el mundo con la crisis de 2008 y le mostré algunos gráficos sobre el sistema jubilatorio y la gran mentira de las AFJP. La plata era de los aportantes volvía al Estado como préstamo, era muy absurdo. Las AFJP eran un sistema organizado como si fueran un delito en sí mismo".

"Ahora que se habla de la correlación de fuerzas. Cuando estatizamos las AFJP, veníamos de la 125", enfatizó.

En ese sentido, Boudou, agregó: "Con la estatización de las AFJP demostramos que se podía hacer una Reforma del Estado sin echar a nadie, trabajaban 12.000 personas y tuvimos mucho cuidado porque ninguna se quedara sin trabajo".

Sobre la situación económica actual, el economista explicó que "analizar la economía en pandemia es complejo, porque el Gobierno tiene menos grados de libertad que las que tendría en una situación común". "Todo el ordenamiento del sistema financiero que se construyó con Néstor y Cristina se desarticuló durante el gobierno de Macri. Ahora hay que rearmarlo".

Además, afirmó: "Es un clásico que haya problemas entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, eso no debería alarmar a nadie, es lógico. La economía tienen que pensar en un 80% en el mercado interno. El modelo agroexportador es pre peronista. Si empezamos a escuchar mucho sobre exportaciones hay que atarse el cinturón".

"Parece que los que saben de economía nunca son K. Sería cómico si no fuera trágico. Dicen que el problema es el populismo pero cada vez que maneja la economía alguien que no es populista genera un daño irreparable. Las AFJP de hoy son los servicios públicos. Macri organizó un sistema de extracción de valor con 2 canales: el sistema financiero y los servicios públicos. No se puede tener mercado interno de consumo y producción con estas tasas de interés y estas tarifas de servicios públicos".