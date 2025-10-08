Aumentan las multas de tránsito en Córdoba: alcanzan los $2,9 millones

La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de la provincia de Córdoba estableció un nuevo incremento en el valor de las multas que aplica la Policía Caminera, según la Resolución N°52 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Con esta actualización, las sanciones por infracciones acumulan una suba del 11,37% en el último bimestre y ya llegan a $2.976.000 en los casos más graves, como conducir alcoholizado o adulterar documentación.

El cambio responde a la variación en el precio del litro de nafta Súper, que determina el valor de la Unidad Fija de Multa (UF), base utilizada para calcular el monto de cada infracción. Con esta modificación, el valor de la UF pasó de $1.336 a $1.488. El aumento de los biocombustibles pone más presión al precio de las naftas y el gasoil, ya que se mezclan por ley antes de la venta en las estaciones de servicio.

Qué dice la ley sobre los plazos de prescripción

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, las infracciones leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco. Sin embargo, en territorio cordobés rige una excepción: todas las faltas prescriben a los tres años, sin distinción.

El plazo puede interrumpirse si el conductor vuelve a cometer una infracción grave o si se inicia una causa judicial o administrativa vinculada.

Cómo verificar si tenés multas pendientes

El Gobierno nacional dispone de una plataforma para consultar deudas o sanciones viales. Ingresando a argentina.gob.ar, los usuarios pueden acceder con su DNI o la patente del vehículo para conocer el estado de sus infracciones. Con este servicio disponible las 24 horas, es posible revisar y acceder a información gratuita.

Aumentaron las multas en Córdoba: los nuevos valores

A continuación, se detallan las infracciones y los nuevos rangos de valores monetarios en pesos, según la categoría de la falta cometida, tal como se establece en la normativa: