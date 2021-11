Indec: la inflación de octubre superó el 3% y en el año acumula casi 42%

La cifra del mes arrojó un 3,5% mensual, impulsada por los rubros prendas de vestir y calzado (5,1%) y Salud (4,7%). Tras los acuerdos de congelamiento el Gobierno anticipa una baja a partir de noviembre.

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró, en octubre de 2021, un alza mensual de 3,5% y acumula en el año una suba de 41,8%, informó este jueves el INDEC. Las dos divisiones de mayor incremento en el mes fueron Prendas de vestir y calzado (5,1%) y Salud (4,7%), esta última impulsada en gran medida por el alza de Gastos de prepagas. El incremento interanual del índice minorista se ubica en 52,1%.



La suba en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones. Al interior de la división, lo que más incidió en gran parte de las regiones fue el aumento de Verduras, tubérculos y legumbres; Pan y cereales; Frutas; y Carnes y derivados. Además, se destacó la suba de Café, té, yerba y cacao; y Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.

A nivel de las categorías, Estacionales (8,1%) fue la de mayor incremento en el mes, impulsada en parte por el alza mencionada en Prendas de vestir; Verduras, tubérculos y legumbres; y Frutas.

El IPC Núcleo (3,2%) fue la segunda categoría de mayor incremento, mientras que Regulados registró un aumento de 1,9%, empujada por la suba de Gastos de prepagas. Las dos divisiones de menor aumento en octubre fueron Educación (1,4%) y Comunicación (1,1%).

El Gobierno apuesta al impacto que pueda tener en la inflación de este mes los acuerdos de precios alcanzados en el rubro alimenticio y de artículos de primera necesidad y en medicamentos. “Nosotros vimos una aceleración de precios en alimentos y también en medicamentos inexplicable en octubre”, analizó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, la semana pasada.

A través de la Resolución 1050 que emitió su oficina mantuvo el precio de 1.432 artículos por 90 días. Su acatamiento alcanza el 85% en abastecimiento y en un 95% en precios, de acuerdo al último relevamiento de Nación. Los supermercados fueron los primeros en sumarse, pero aún se mantienen rispideces por los problemas para implementarlo en los comercios de cercanía.

Desde Casa de Gobierno el secretario de Comercio afirmó este jueves que la suba del dólar blue "no tiene por qué impactar" en el acuerdo de precios de alimentos y medicamentos, dado que el Banco Central de la República Argentina aseguró "las divisas necesarias para la importación". "En el caso de alimentos, el uso de insumos importados es acotado. En el caso de medicamentos no, pero en tanto y en cuanto las empresas puedan acceder al dólar oficial para pagar sus importaciones, la medición del blue no tiene por qué impactar", aseguró el funcionario.

"En la medida que el Banco Central abastezca al sector empresario de la demanda de importaciones, y la proyección de divisas que tiene da perfectamente da para hacer eso, no tendría por qué corregirse precios en función de la cotización de un mercado que es ilegal", concluyó Feletti.