El Gobierno busca desacoplar precios externos para bajar la inflación: "Hace falta más regulación del Estado"

El secretario de Comercio aseguró que impulsa mecanismos de desacoples, como una suba de retenciones o cupos a la exportación de trigo, maíz, carne y leche.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo este miércoles que existe una "falta de instrumentos regulatorios" para bajar la inflación. Tras conocerse el dato de la suba de precios de enero, que arrojó un incremento del 3,9 por ciento, el funcionario sostuvo que "hay múltiples causas para la inflación, pero lo que estamos viendo es una falta de instrumentos regulatorios”.

"No vemos que el kilo de tomate esté en el mismo precio en el Mercado Central que en la verdulería y no hay nada en el medio donde el Estado intervenga. Si el kilo de tomate está a 600 pesos y 150 en el Central no hay una propuesta alternativa del Estado como puede ser una feria. Tiene que haber un instrumento regulatorio desde el Estado. Hay que reconstruir instrumentos estatales que permitan regular ese libre mercado en alimentos”, señaló Felettí en declaraciones a El Destape Radio.

El funcionario reconoció impulsar mecanismos de desacople para aquellos productos que compiten con la demanda externa, entre los que enumeró políticas de retenciones a las exportaciones y cupos para las ventas externas. También contempló la idea de realizar ferias semanales evitando intermediarios que inflan los precios.

"Cuando pusimos la canasta a precios cuidados, se hizo con el sentido de ser un ancla regulatoria. Pero faltan instrumentos. Más allá de las política macro, hay que reconstruir instrumentos estatales que permitan establecer ciertas regulaciones frente al libre mercado y la asignación de recursos en alimentos, principalmente en trigo, maíz, carne y leche", afirmó Feletti.

"Pueden ser derechos de exportación o cupos. También estamos ensayando el tema de los fideicomisos, que es una herramienta acotada", agregó. Respecto de la creación de mercados o ferias regionales, destacó lo que sucede en algunas provincias, donde "se suben sus productos regionales a las góndolas y bajan los precios por menores fletes ,como el caso del Chaco".

También se analiza lo que sucede con los precios de la papa, cebolla y tomate, que representan el 40 por ciento de la canasta de vegetales. Para estos, según explicó, se está trabajando en "un mecanismo de compra a término del Mercado Central y otros concentradores, para contar con productos en los momentos de estacionalidad". "En ese sentido, se necesita que los municipios incentiven la compra a término", indicó.

"Si ofertas el tomate de forma semanal a 300 pesos el kilo, seguramente contengas el precio en las verdulerías y vas encontrando precios de referencia", detalló el funcionario en la entrevista. "Hay un montón de instrumentos que en otros países están desarrollados y acá el Estado se retiró del control de los alimentos. Si se sigue así, lo más probable es que te quedes sin alimentos, porque la demanda es infinita", concluyó.