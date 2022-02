Las PYMES se ilusionan con el repunte, pero temen por el impacto de la inflación

Las pequeñas y medianas compañías aumentaron su plantilla y el uso de su capacidad instalada. Preocupación por la capacidad de compra de los salarios.

Los últimos meses del año pasado confirmaron la tendencia de recuperación a las PYMES de la pandemia, además de la clara mejora en la actividad económica en general. Si bien la crisis del COVID se cobró muchas bajas en el sector, las proyecciones resultan optimistas para 2022.

A lo largo del 2021, el porcentaje de empresas que salió a contratar mano de obra creció ininterrumpidamente al punto que en el cuarto trimestre lo realizó más del 41% y sólo una de cada diez lo redujo, de acuerdo a un relevamiento del Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). Para el próximo trimestre, el 37% piensa incorporar trabajadores, lo que se eleva a la mitad del total en las industrias.

La capacidad instalada general creció sostenidamente durante el 2021 en más de 7 puntos. Casi dos tercios de las PYMES operaron entre el 60% y la totalidad de su capacidad, con un promedio de utilización de las instalaciones del 61,3%. No obstante, quedó un 24,6% que operó a la mitad o menos de sus posibilidades.

El uso de la capacidad instalada industrial se ubicó todo el año por encima del promedio general, con un mejoramiento el segundo semestre. En el último tramo, el 71,6% operó en situación de normalidad, es decir, al 60% o más. El promedio en el sector fue del 62,6%.

A lo largo del 2021, el porcentaje de empresas con rentabilidad positiva subió de forma continua. Según ENAC, se elevó desde el 36,7% al 52,8%.

En cuanto a los pronósticos, un 56,4% de las PYMES prevé mejoras económicas para 2022. En cuanto a la actividad de su sector, el crecimiento lo espera el 54,9%.

La inflación, sin embargo, se mantiene como uno de los desafíos más complejos, con facultad de resentir las ventas. “El poder adquisitivo de los trabajadores no mejoró porque las multinacionales no respetaron los acuerdos de precios después de cerrar paritarias del 29% y el Gobierno no tomó acciones luego”, criticó Leo Bilanski. Ante la pregunta de El Destape, el presidente de la entidad estimó en 10 o 15 puntos la suba de precios explicada por las grandes empresas que se apropian de ganancia indebida. “Los instrumentos de contrapeso del capitalismo están cortados”, alertó.

Mayor exportación pre Macri

Las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas a nivel general registraron el año pasado US$ 10.800 millones. Esta alza interanual del 15% marcó el máximo nivel en 6 años.

El entrelazamiento de vínculos de Alberto Fernández con Xi Jinping también se traducirá en buena noticia para las PYMES. El año pasado registraron ventas a China por un total de US$ 1.296 millones, lo que significó un incremento interanual del 18% y respecto a 2019 del 13%. Asimismo, generaron uno de cada cinco dólares que ingresaron a Argentina por los envíos a China y ubicaron al país asiático como el segundo destino de importancia, detrás de Brasil.

Las PyMEs contribuyeron con el 20,5% del total de exportaciones al país asiático, que en 2021 alcanzaron los US$6.299 millones, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA).

“Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo trabajamos para fortalecer la relación bilateral entre la Argentina y la República Popular China y aprovechar oportunidades de nichos de mercado en las áreas de consumo masivo, donde productos argentinos de alta calidad y con mayor grado de diferenciación encuentran espacio”, aseguró el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz. Entre estos se encuentran vinos, lácteos, productos saludables y sustentables, de moda, diseño y también producción audiovisual.

En el marco del viaje presidencial al país asiático, Merediz aseguró que “nuestra estrategia es de apoyo integral y se basa en acciones como rondas de negocios, cursos de capacitación a nivel nacional y provincial, asistencia técnica para las empresas, financiamiento bancario y promoción y posicionamiento sectorial de nuestros productos. También se incluye la puesta en marcha de seminarios de presentación de ciudades chinas, en conjunto con autoridades y con cámaras de comercio de esas localidades, para promover hermanamientos de provincias chinas y argentinas”.