EN VIVO
Indec

Las importaciones de septiembre se dispararon y marcaron un récord desde 2022 

Las importaciones de septiembre alcanzaron un total de U$S 7.207 millones, lo que representó un incremento interanual de 20,7%. La apertura comercial cada vez le cuesta más dólares al Gobierno, mientras la industria nacional sigue sufriendo.

20 de octubre, 2025 | 17.30

El intercambio comercial aumentó 18,7% en septiembre, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de U$S 15.336 millones, máximo valor desde agosto de 2022, mientras que la balanza comercial registró un superávit de U$S 921 millones. Sin embargo, el dato más preocupante fue que las importaciones también marcaron un récord en tres años, una cifra asociada a un esquema que no contribuye al desarrollo productivo.

De acuerdo con información del Indec, las exportaciones totalizaron U$S 8.128 millones y las importaciones, U$S7.207 millones. Como resultado, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 18,7% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de U$S 15.336 millones, máximo valor desde agosto de 2022. Así, la balanza comercial registró un superávit de U$S 921 millones, con un resultado positivo por vigésimo segundo mes consecutivo.

En septiembre, las exportaciones totalizaron U$S8.128 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 16,9%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 16,5% en las cantidades exportadas y de 0,3% en los precios.

Récord de importaciones

Las importaciones de septiembre alcanzaron un total de U$S 7.207 millones, lo que representó un incremento interanual de 20,7%. Este crecimiento se atribuyó a un aumento de 21,3% en las cantidades y a una disminución en los precios de 0,3%. 

Particularmente resaltó el crecimiento del 10,1% que arrojaron las compras al exterior, en relación a agosto. Según la serie desestacionalizada del Indec, se trató del valor más elevado desde agosto de 2022. La diferencia que podría marcarse respecto a ese periodo es que las compras al exterior estaban orientadas a mejorar las condiciones de producción industrial nacional. En este caso, están al servicio de compra de bienes terminados del exterior para uso personal, como el servicio puerta a puerta.

En detalle, pese a que hubo un incremento en casi todos los segmentos, se observó un mayor peso de los bienes de capital, bienes de consumo y vehículos, en detrimento de una menor participación de los bienes intermedios, que aun así siguieron representando la mayor parte de las compras totales a otros países (el 32,1%).

A nivel de producto, entre las importaciones que más incidieron en la suba interanual se destacaron las de vehículos y urea (que es el fertilizante más utilizado en los cultivos de trigo y maíz).

En septiembre, la balanza comercial presentó un superávit de U$S 921 millones, lo que implicó una reducción de U$S 61 millones respecto al mismo mes de 2024. El índice de términos del intercambio aumentó 0,6%, y reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior. En el análisis por cantidades, se destacó el incremento de las importaciones sobre el de las exportaciones, se informó.

Trending
Salud
Verduras congeladas para controlar la presión arterial
Las más vistas