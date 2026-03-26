La actividad económica siguió creciendo apenas en enero, pero no solo se desinfló sino que la economía a dos velocidades es cada vez más evidente: lo que la sostiene son sectores de poco impacto en el empleo, como el agro, la energía, la mineríá y las finanzas, mientras que la industria y el comercio volvieron a desplomarse, a tono con la suba de la desocupación durante el trimestre pasado.

Así lo reveló el Estimador mensual de la actividad económica (EMAE) que el Indec dio a conocer este jueves, el cual precisó que la economía creció un 1,9% interanual en enero pasado, y un 0,4% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada.

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"LA ECONOMIA CRECIÓ 0,4% MENSUAL EN ENERO Y REGISTRÓ UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO" (sic), destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo en su cuenta de X. "Datos para aquellos que montan operaciones ridículas diciendo que la economía no crece", destacó uno de los trolls libertarios reposteando a Caputo, en un tuit que, a su vez, fue retuiteado por el propio Javier Milei.

En verdad, el hecho de que la actividad económica estuviera creciendo nunca fue cuestionado. La economía estuvo a punto de entrar formalmente en recesión durante el segundo semestre de 2025, lo que se evitó gracias a que el Indec terminó corrigiendo al alza la serie intermensual de agosto a diciembre.

Además, la serie interanual viene mostrando un crecimiento casi consante desde octubre de 2024, solo interrumpido por una leve baja en noviembre de 2025.

Las dos velocidades ralentizan la economía

Sin embargo, eso es tan cierto como que la economía se esta ralentizando cada vez más, fundamentalmente por el desplome de los sectores que más impactan en la creación de empleo.

Las subas de entre 5% y 7%, permanentes durante la primera mitad del año pasado, desaparecieron una vez que quedó atrás la comparación con el peor momento del ajuste de shock, de los primeros meses de Milei. De hecho, sacando el mencionado dato de noviembre de 2025, la suba interanual del 1,9% de enero fue la menor desde noviembre de 2024.

Pero lo grave es que esto no se debe a una desaceleración de todos los sectores de la economía hasta una razonable velocidad crucero, sino a que, al contrario, la economía se sigue manejando a dos velocidades contrapuestas.

Como ya es habitual en la economía de Milei, el sector que más traccionó el EMAE al alza en enero fue el agro, que creció un 25% interanual y aportó por sí solo una suba de 1,27 puntos porcentuales.

Le siguieron, tras el cobro de impuestos, otros sectores también concentrados: la minería (que aportó 0,4 puntos) y la intermediación financiera (que aportó 0,3 puntos). En todos los casos, se trata de rubros de baja creación de trabajo.

Al contrario, como también ya es habitual en la economía libertaria, los sectores de mayor impacto en la creación de empleo volvieron a caer. La industria marcó un descenso del 2,6% interanual, desacelerando la baja de casi 4 puntos de diciembre. En cambio, el comercio cayó un 3,2%, su segunda peor baja desde septiembre de 2024. Entre ambos, aportaron una baja de 0,76 puntos en la actividad interanual.

La construcción, el otro sector de mayor creación de empleo en el país, solo creció un 0,5% interanual. En los últimos dos años subió unos 3 puntos, que no llegan ni remotamente a compensar el derrumbe de más de un 20% del primer año de Milei como consecuencia del freno a la obra pública. El caso curioso fue el de la energía, ya que el rubro "electricidad, gas y agua" cayó un 3%, cortando así cuatro subas consecutivas.

Frente a este panorama, es totalmente lógica la suba del desempleo que se registró en el cuarto trimestre de 2025, de 1,1 puntos respecto al mismo período de 2024, que se explica especialmente por los puestos privados formales.

Derivado de ello, también resulta lógico el atraso del salario real que, reveló el Indec el último miércoles, volvió a acaecer en enero pasado. El consumo masivo, por su parte, cayó en febrero un 3,4%, según el reporte privado de Scentia. Nada es casualidad en el modelo mileísta.