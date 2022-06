Con récord de importaciones, en mayo hubo superávit comercial por U$S 356 millones

Las importaciones aumentaron más de un 50% en comparación al mismo mes del año pasado. Por su parte, las exportaciones crecieron por encima del 20% y mantuvieron el saldo positivo de la balanza.

El intercambio comercial en mayo cerró con un superávit de U$S 366 millones, según el último informe que brindó el Indec. El dato más relevante se dio en el saldo importador, que marcó un récord histórico al elevarse por encima de los U$S 7.800 millones dólares.

Este resultado se logró a partir de una una suba de las exportaciones del 20,7% interanual, al sumar U$S 8.226 millones, contra un incremento en las importaciones de 53%, que alcanzaron los U$S 7.870 millones. Cabe resaltar que las importaciones registraron su pico histórico de acuerdo a la serie que mide el ente estadístico.

De esta manera, el acumulado de los primeros cinco meses del año arrojó un superávit de U$S 3.196 millones, contra los U$S 5,672 millones de enero-mayo del año pasado. La facturación por las ventas al exterior sumaron U$S 39.917 millones, con un crecimiento acumulado del 26,6%, frente a importaciones por U$S 32.722 millones y un avance del 44,2%, precisó el Indec.

“Todos los usos económicos registraron variaciones positivas: combustibles y lubricantes (CyL) 226,7%; bienes de capital (BK), 40,0%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 36,9%; bienes intermedios (BI), 36,0%; vehículos automotores de pasajeros (VA), 24,8%; resto, 23,5%, mayormente por el incremento de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); y bienes de consumo (BC), 23,3%”, destacó el Indec.

En tanto, el informe añadió: “Todos los rubros registraron incrementos: combustibles y energía (CyE), 33,7%; manufacturas de origen agropecuario (MOA), 29,4%; manufacturas de origen industrial (MOI), 17,6%; y productos primarios (PP), 8,6%".

Cómo fue el comercio con las regiones del mundo

El comercio con la Unión Europea arrojó un saldo positivo de 242 millones de dólares. Las exportaciones totalizaron 1.054 millones de dólares, lo cual representó un incremento de 29% en relación con el mismo mes del año anterior (237 millones de dólares).

A su vez, Estados Unidos, en mayo, fue el cuarto país de destino de las exportaciones, que representaron el 6,5% del total de las ventas argentinas al exterior y el primer destino de los despachos a nivel regional (72,6%). El intercambio comercial con este país registró un saldo negativo de 754 millones de dólares.

Por último, el comercio con China arrojó en mayo un saldo negativo de 840 millones de dólares. Las exportaciones sumaron 589 millones de dólares, con una caída de 24,0% (-186 millones de dólares) respecto a igual mes del año anterior. Las importaciones desde el gigante asiático totalizaron 1.429 millones de dólares y aumentaron 61,8% con respecto a mayo de 2021.