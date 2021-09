Argentina cerró el segundo trimestre con un superávit comercial de US$ 2.763 millones

El resultado de la balanza de pagos se ubicó levemente por debajo de lo obtenido en igual período de 2020.

La balanza de pagos dejó un superávit de US$ 2.763 millones al cierre del segundo trimestre. Esto se ubicó por debajo de los US$ 2.824 millones obtenidos de igual período del 2020, informó hoy el Indec.



En tanto, el stock de deuda externa bruta total a valor nominal residual a fines de junio se estimó en US$ 269.158 millones, lo que implica una suba respecto a los US$ 270.825 millones del año pasado.

”Esta reducción se explica principalmente por un menor registro de deuda del Gobierno general (debido fundamentalmente a amortizaciones de instrumentos de corto plazo y transacciones de instrumentos financieros en el mercado secundario) y de Otras sociedades financieras”, registró el organismo de estadísticas oficial.



Esta baja fue “parcialmente compensada por incrementos en los niveles de deuda registrados por el Banco Central, por las Sociedades captadoras de depósitos y por el sector integrado por las Sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares”, destacó el informe.