El peronismo porteño insiste en que ningún monotributista pague Ingresos Brutos

La presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura porteña, Claudia Neira, propuso que la Ciudad implemente una baja de Ingresos Brutos para todas las categorías del Monotributo, una idea que empezó a rediscutirse en el ámbito legislativo. En paralelo, también hay un proyecto del oficialismo, pero que sólo beneficia a las primeras categorías del régimen simplificado.

“Tenemos que ir a una exención del 100% de Ingresos Brutos para todo el régimen simplificado", afirmó Neira. La Ciudad sostiene una "matriz tributaria totalmente distorsionada en la que los profesionales no pagan Ingresos Brutos pero sí lo hacen aquellos que no tienen título universitario o tienen título técnico y ejercen una actividad similar, como el caso de un maestro mayor de obra", explicó. Respecto a la financiación del proyecto, la legisladora aseguró que el gobierno de Jorge Macri "tiene los recursos para afrontar esa exención que no representa más del 20% del superávit financiero".

“A diferencia de otras provincias, hoy la Ciudad cuenta con un importante superávit financiero y un aumento en términos reales de ingresos por coparticipación y transferencias del Estado nacional que no se traducen en la gestión, y que le permitirían financiar esta baja de impuestos a los sectores medios y bajos a los que hoy se les complica llegar a fin de mes”, apuntó. En enero, el oficialismo "decidió enviar un proyecto que recoge algunas de nuestras ideas, pero que sin embargo resulta absolutamente insuficiente y parcial", puntualizó.

Discusión en la Legislatura por la reforma del Monotributo

La semana pasada, en la primera sesión ordinaria del año, tanto Unión por la Patria como La Libertad Avanza frenaron el tratamiento y la aprobación de la reforma impositiva con la que insiste Macri desde principio de año. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, Paola Michielotto, decidió retirar el proyecto y convocar al encuentro sucedido este martes.

Así, se reunieron los legisladores en comisión para retomar el debate, que contó con funcionarios del gobierno porteño para debatir el proyecto. El jefe de AGIP, Germán Krivocapich, pidió consensuar una hoja de ruta común para revertir la regresividad del sistema tributario, dentro del cual el 77,7% de la recaudación es Ingresos Brutos. Pero aclaró que cualquier cambio “debe hacerse de modo quirúrgico”.

Krivocapich criticó el costo fiscal de las propuestas elevadas por la jefa del bloque peronista. “El proyecto de Neira lo tenemos estimado en $78.000 millones”, detalló. A contramano, el texto original que presentó el oficialismo representaba un costo de $ 34.000 millones.

Actualmente, están exentos aquellos que ejercen “profesiones liberales universitarias de grado oficialmente reconocidas”, de carreras con duraciones no menores a los cuatro años y que no se encuentren organizados en forma de empresa. La propuesta original del oficialismo, que no llegó a tratarse el jueves de la semana pasada, proponía la eliminación del pago de IIBB para trabajadores no profesionales.

En cambio, la iniciativa, que ahora volvió a comisión, tenía por objetivo beneficiar a trabajadores plomeros, electricistas, administración de consorcios, gasistas, fotógrafos o peluqueros, entre tantos otros oficios.