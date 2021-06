Duras críticas a Batistuta por negarse a pagar el aporte solidario

El histórico delantero de la Selección presentó un amparo para no pagar el aporte que se aprobó por ley con el fin de combatir las consecuencias de la pandemia.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista (Sitram) consideró que el exfutbolista Gabriel Batistuta "no devuelve con la misma moneda el reconocimiento" que recibe en su ciudad de origen, donde incluso tiene un monumento en la plaza principal. Fue tras conocerse que presentó un amparo para no pagar el Aporte Solidario y Extraordinario para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que impone la pandemia de coronavirus.



A través de un documento titulado "En democracia no hay privilegios para nadie", el Sitram remarcó que el Aporte Solidario de las grandes fortunas será destinado "para afrontar mejor la pandemia" de coronavirus y destaca que Batistuta "recurrió a la justicia para no pagar". "Distintas fueron las actitudes de (Lionel) Messi y del fallecido Diego Maradona. Sería bueno que Batistuta imite estos gestos y pague como cualquier argentino, que a pesar de las penurias económicas que está atravesando, cumple con sus pagos tributarios municipales, provinciales y nacionales", añade el texto fechado ayer.

Luego, señala que Batistuta, "por decisión del intendente (Amadeo Vallejos) fue honrado con un monumento que está erigido en la Plaza 25 de Mayo por sus méritos como deportista profesional". "Pero el homenajeado no devuelve con la misma moneda el reconocimiento. Un ciudadano responsable debe comportarse cumpliendo con sus obligaciones con el Estado", critica el texto.

Además, solicita información sobre un trámite iniciado por el Concejo Municipal ante la Sociedad Rural de Reconquista, "que al igual que Gabriel Batistuta se negaba a cumplir con sus obligaciones, en este caso adeudando importes millonarios en concepto de la Tasa General de Inmuebles".



En cuanto al exgoleador de River Plate, Boca Juniors, Fiorentina, Roma y el seleccionado nacional, entre otros equipos; el Sitram consideró que su aporte podría ser utilizado para cubrir carencias sociales de vivienda y salud. "Esos ingresos que adeuda Batistuta se podrían gestionar para que vuelvan a Reconquista y atender la problemática de salud y viviendas de la ciudad, lo mismo se podría hacer con la deuda de la Sociedad Rural de Reconquista y destinarla a constituir un fondo para trabajos de urbanización que permitan el acceso a la tierra y a la vivienda en la ciudad", concluye el documento.