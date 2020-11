Heller habló de un "punto de partida" para la reforma impositiva

Tras la aprobación del proyecto del impuesto a las grandes fortunas, el diputado por el Frente de Todos Carlos Heller, uno de los autores del aporte solidario, aseguró que Juntos por el Cambio teme por un debate aún más profundo sobre la estructura tributaria. En ese sentido, aseguró que será necesario discutir una reforma impositiva que sea “progresiva”.

“Es una falacia que la presión impositiva alejen inversiones. Los impuestos al patrimonio y ganancias son las bases de lo que debería ser una reforma progresiva y progresista del sistema impositivo argentino”, afirmó Heller en una entrevista con la AM 750. En esa línea, disparó contra el macrismo: “Es la discusión que viene y que habrá que dar… lo que más les jode es que éste sea el punto de partida de un debate de fondo y eso los pone mal”.

En el mes de agosto, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, había adelantado: "Estamos trabajando con el Ministerio de Economía en una discusión del sistema tributario a partir de una visión más conceptual. Mirando la experiencia local e internacional, creemos que en las últimas décadas se dio a nivel global una escalera descendente en baja de impuestos, en flexibilización laboral, que cuando uno lo mira en perspectiva no redundaron en una mejora del trabajo, ni de la inversión ni de en mejora productiva".

Respecto a la aprobación en Diputados luego de meses de dilatación, el legislador expresó: “Siempre sentí que el tema estaba en la agenda y contaba con el respaldo del Gobierno y del Presidente”. Y añadió: “Vinieron todas las dificultades que tenemos con el coronavirus y las trabas que se ponen en las sesiones, sabíamos que íbamos a cortar clavos hasta el último minuto“.

“Este proyecto requería una mayoría especial que nuestro bloque no tiene, que requiere asegurar que todos voten, todo eso es mucho trabajo y tiempo”, explicó Heller. Además, criticó la actitud de Juntos por el Cambio y sostuvo que el aporte solidario de las grandes fortunas, “no es un capricho”.

Asimismo, enfatizó: “Hablar de las pymes y de las empresas afectadas es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad“. A su vez, volvió a cargar contra el macrismo: “Nos hemos aburrido de decir que es por única vez, hicieron todo lo posible por distorsionar los ejes de la discusión”.

En ese sentido, indicó: “ellos bajaron impuestos y no hubo inversiones, ellos cuando hablan de presión impositiva hablan de la total que incluye los impuestos que no tienen nada que ver con los impuestos al patrimonio y la ganancia”. “Quieren negar lo solidario porque es obligatorio. Se pide a los que más tienen que ayuden a los que menos tienen, lo solidarios es el efecto. Añadimos lo obligatorio para que no nos judicialicen”, concluyó el diputado nacional.